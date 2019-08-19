"Україна вкрала у нас багатство!" В'ятрович розкрив показову рису мешканців Донбасу

Донбас при СРСР був регіоном з штучно завищеними умовами життя. А незалежність України більшість його жителів сприйняло як особисту "економічну" трагедію.

Про це сказав історик і директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, Донбас був дуже специфічним регіоном, куди з’їжджалися зі всього Радянського Союзу, де можна було заробити важкою працею досить великі кошти. З нього хотіли робити всесоюзну вітрину, показовий регіон, де робочий народ, який нібито дуже шанувався у Радянському Союзі, може себе реалізувати.

"І для Донбасу крах Радянського Союзу призвів до того, що штучно завищені зарплати і соціальні умови зникли. Для дуже багатьох мешканців тих територій поява незалежної України у свідомості відклалася так: "Україна вкрала у нас багатство, добробут", – сказав В'ятрович.

Зараз, за його словами, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей відбувається сповзання в радянське минуле. Однак воно, як не дивно, може привести до формування антирадянського імунітету.

"Те, що люди уявляли як благоденство, умовний радянський "рай" 70-х років, перетворюється на жах 30-40-х, коли є репресії, доходить мало не до голоду, коли люди не впевнені, що буде завтра. Я думаю, що це теж варто буде використати після звільнення тих територій для того, щоб пояснити людям, чому це стало можливе і що треба робити, щоб ніколи це не повторилося", – сказав директор Інститу нацпам'яті.

Жителі Донбасу живуть спогадами про радянське минуле i.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зізналися, що розв'язали війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди. Таку думку озвучив російський пропагандист, політолог Олексій Рощин в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

А жителі анексованого Криму все частіше порівнюють умови, які для них створили російські "влади", і життя в материковій Україні. І порівняння не на користь окупантів. Таке несподіване зізнання зробив російський громадський працівник Максим Калашников у фільмі-репортажі "Згвалтований Севастополь". У ньому він говорить про свавілля російської адміністрації і безправ'я жителів півострова.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся