Україна увійшла в ТОП-5 країн за витратами на їжу і алкоголь

За даними Міністерства сільського господарства США Україна увійшла в ТОП-5 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти. Крім того, Україна увійшла до п'ятірки країн світу з найбільшими витратами на погані звички. У рейтингу за витратами на алкоголь і сигарети українці пропустили вперед лише Естонію, Білорусь, Угорщину і Чехію.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Їжа та кредити: названі основні витрати українців під час кризи

"Якщо скласти витрати на харчування, сигарети і алкоголь, то наша країна входить в ТОП-5 країн світу з найвищими витратами. Українці, за даними Сполучених Штатів, витратили в 2016 році 38% від усіх доходів на продукти і 8,1% на алкоголь і сигарети. тобто загальні витрати на ці дві групи склали 46,1%. Країною, де громадяни мають найменші витрати на продукти і шкідливі звички, є Сполучені Штати", - йдеться в повідомленні.

Експерт зазначає, що американці в позаминулому році витратили лише 6,3% своїх доходів на харчування і 2% на алкоголь і сигарети, що становить всього 8,3%. В Європі найменші витрати у британців - тільки 8,1% на продукти і 3,8% на віскі і сигари. Останнє місце з досліджень в Нігерії, громадяни якої на все це витрачають майже 60%.

"Наші сусіди поляки витрачають на харчування 16,5% і 6,2% пропивають. Китайці проїдають 22,5% і ще 2,3% платять за згубні звички. В Єгипті, до якого багато українців їздять відпочивати, 36,7% доходів витрачається на їжу та 4,5% на тютюн. Як сказав би один відомий чоловік у нашій країні - більше українців люблять їсти і пити тільки нігерійці, кенійці і Камерун. Але тільки за рахунок харчування, оскільки витрати на алкоголь і куріння в них в рази менше", - підкреслює він.

Експерт зазначив, українці люблять не тільки їсти, але й пити і палити. За сукупним витратам сімей на погані звички вони також входять до п'ятірки країн світу з найбільшими витратами. Українці пропустили вперед лише Естонію, Білорусь, Угорщину і Чехію.

Вивчення витрат відбувалося в 92 країнах світу. У витратах громадян на основні потреби не відбувається щорічно істотних змін. Так за п'ять років досліджень американці скоротили свої витрати на обидві статі на 0,5%, німці, навпаки, збільшили їх на 0,5%, а українці збільшили на 1,1%. Тобто за даними аграрного відомства США, в 2012 році громадяни нашої країни витрачали сукупно 45% на задоволення потреб в їжі і алкоголі. Оскільки такі тенденції є постійними, то це означає, що в найближчі роки витрати українців, у порівнянні з доходами, не зменшаться. Навіть в разі поліпшення їхнього фінансового становища.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці витрачають 94% зароблених грошей на товари і послуги, відкладати вдається лише 6%. Ще рік тому показники витрат перебували на рівні 90,8%, а два роки тому - 89,2%.