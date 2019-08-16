"Найгірший день": розкрито величезні втрати найбагатших людей планети через США

Десять найбагатших людей планети за один день збідніли майже на $18 млрд, коли в США в середу, 14 серпня, рекордно обвалилися індекси фондових бірж.

Найбільше втратив засновник Amazon Джефф Безос. Його статки зменшилися на $ 3,5 млрд. Про це пише Forbes.

"На $3,2 млрд зменшились статки керівника Facebook Марка Цукерберга. На $3 млрд став біднішим гендиректор і голова ради директорів LVMH (володіє брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo та іншими) Бернар Арно", – повідомляє видання.

Єдиний з топ-10 мільярдер, статки якого не змінилося, – колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Падіння на біржах пов'язують з тим, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала нижче прибутковості дворічних облігацій. Такі події зазвичай вважаються провісниками затяжного економічного спаду.

Найбагатші люди планети втратили $18 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL, падіння індексів бірж в США в середу, 14 серпня, виявилося найбільшим з жовтня 2018 року. Економісти говорять не тільки про можливий спад економіки США, і про прийдешній удар по рублю.

Раніше президент США Дональд Трамп всерйоз обговорює плани по обвалу курсу долара. На думку глави США, дорога валюта заважає торгівлі і знижує попит на американські товари.

Тим часом в Росії курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок. "Імовірність того, що нафта впаде нижче $ 50 невелика, але при такому сценарії долар може коштувати 65,80 - 67 рублів", – повідомив російський аналітик Олексій Коренев.

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