Роздадуть надбавки, а пенсії отримають не всі: що чекає на українців в найближчі місяці

В Україні частина пенсіонерів за законом отримають надбавки. Так, працівники, які мають досягнення в науці, культурі, освіті, охороні здоров'я, спорт, багатодітні матері та депутати при виході на пенсію отримають надбавки.
При цьому частина 60-річних українців в 2020-му зовсім не зможуть отримати виплату. Як роз'яснює Соцпортал, дотації також отримають:
Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні - 40% від загальної суми пенсії;
депутати чотирьох і більше скликань - 20% дотації;
багатодітні матері, які народили від 5 до 9 дітей - 35-39%.
Пенсії в Дніпрі
Цензор.НЕТ
При цьому в 2020 році для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати мінімум 27 років стажу. Ті, у кого від 17 до 27 років стажу, вийдуть на заслужений відпочинок в 63 роки. При 15-17 роках стажу виплату можна буде отримати в 65 років. А якщо немає і 15 років стажу, то пенсії зовсім не буде.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
в Україні у 2019 році мали запустити накопичувальні пенсії, рішення відтермінували;
мінімальної пенсії не вистачає навіть на купівлю найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;
з 2019 року перерахунок відбуватиметься автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;
питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.
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