Роздадуть надбавки, а пенсії отримають не всі: що чекає на українців в найближчі місяці

В Україні частина пенсіонерів за законом отримають надбавки. Так, працівники, які мають досягнення в науці, культурі, освіті, охороні здоров'я, спорт, багатодітні матері та депутати при виході на пенсію отримають надбавки.

При цьому частина 60-річних українців в 2020-му зовсім не зможуть отримати виплату. Як роз'яснює Соцпортал, дотації також отримають:

Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні - 40% від загальної суми пенсії;

депутати чотирьох і більше скликань - 20% дотації;

багатодітні матері, які народили від 5 до 9 дітей - 35-39%.

Пенсії в Дніпрі Цензор.НЕТ

При цьому в 2020 році для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати мінімум 27 років стажу. Ті, у кого від 17 до 27 років стажу, вийдуть на заслужений відпочинок в 63 роки. При 15-17 роках стажу виплату можна буде отримати в 65 років. А якщо немає і 15 років стажу, то пенсії зовсім не буде.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні у 2019 році мали запустити накопичувальні пенсії, рішення відтермінували;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на купівлю найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок відбуватиметься автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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