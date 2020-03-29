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29 березня • оновлено в 23:18
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Уряд спростив умови отримання допомоги через безробіття: що змінилося

6.4т
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Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

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Таке рішення було прийнято в неділю, 29 березня, на позачерговому засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подачі відповідної заяви до Центру зайнятості. Призначення виплати в такому разі так само буде здійснюватися з першого дня реєстрації", – пояснив він.

Виплати через безробіття

Виплати через безробіття

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів має намір скоротити зарплату топ-чиновників і запропонувати Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд, а витрати збільшити на 79,215 млрд гривень через COVID-19.

У Верховній Раді також зареєстрували проєкт постанови, згідно з яким усі зарплати народних депутатів можуть передати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Виплати і документи Соціальні виплати Робота в Україні Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
безробіття карантин Кабінет Міністрів України
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