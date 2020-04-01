Пенсії в Україні під загрозою зриву: грошей на нові виплати не вистачить

Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ (надходить до Пенсійного фонду) всіх фізосіб-підприємців. При цьому грошей на обіцяне підвищення пенсій в бюджет не заклали.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, навіть якщо секвестр бюджету ухвалять, Пенсійному фонду не вистачить близько 10 млрд грн. Кабмін опублікував оновлений макропрогноз, з нього випливає, що в цілому в 2020-м ПФУ знадобиться додатково 25 млрд грн, розповідає екс-міністр соцполітики Андрій Рева.

Уряд запропонував бюджет "на пенсії" підняти на 19,3 млрд грн (в рамках секвестру, який Рада не підтримала), але ж цього в будь-якому випадку недостатньо. "У мене просте питання: як ви будете виплачувати поточні пенсії, якщо у вас вже дефіцит? Як це здійснити?" – обурюється Рева.

Тільки на разову виплату по тисячі знадобиться близько 10 млрд грн, а на індексацію ще близько 15 млрд грн до кінця року. Це вже 25 млрд. Крім того, ще близько 5,2 млрд грн знадобиться на виплату по 500 грн тим, хто старше 80 років, підрахувала експерт Лідія Ткаченко. В сумі Пенсійному фонду не вистачить як мінімум 10,9 млрд.

"Але спочатку, коли в минулому році в бюджеті вважали дефіцит Пенсійного фонду, заклали таку суму, якої просто не вистачило. Чому ж не провела індексацію в березні? У них просто немає грошей", – впевнена експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%.

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

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