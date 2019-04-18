Новий курс і тотальний перерахунок: що чекає на українців у травні

В Україні у травні очікується стабільний курс гривні, скорочення кількості субсидіантів, помірне зростання біткоїну і нові комунальні правила.

Детальніше про те, як зміниться життя українців наступного місяця — у матеріалі OBOZREVATEL.

Субсидії по-новому

Понад 3,5 млн сімей з 1 травня очікує перерахунок субсидій. Після цього левова частка залишиться без допомоги на оплату комуналки щонайменше на літній сезон. Перерахунок цей традиційний — в кінці і перед початком опалювального сезону перераховують розмір субсидії, а також осучаснюють доходи, від яких залежить допомога.

pixabay

Для прикладу OBOZREVATEL підрахував приблизний розмір субсидії для сім'ї з трьох осіб з однієї середньою зарплатою і сім'ї з двома мінімальними пенсіями. Перша сім'я могла щомісяця платити за комуналку з урахуванням субсидії 1029,7 грн. Взимку, з урахуванням опалення, в середньому витрати на комуналку могли становити 1,5-2 тис. грн (залежно від опалювальної площі житла). Таким чином, щомісяця субсидія компенсувала близько половини витрат на комунальні послуги.

Якщо у такої сім'ї доходи зростали паралельно із середньою зарплатою по країні, з травня за комуналку вона зможе платити 1227,5 грн. І якщо влітку зазначеної суми вистачатиме на оплату комунальних послуг у межах нормативів споживання, субсидію взагалі не дадуть.

Водночас українці з двома мінімальними пенсіями наразі віддають за комуналку не більше 166 грн, а влітку — 173 грн. Щоправда, варто враховувати, що розмір обов'язкового платежу — не фіксована сума. За фактом від загальної вартості комуналки в межах нормативів віднімають вказаний платіж, отриману суму переводять на рахунки українців. У випадку з пенсіонерами — на карти, а для працівників — через відділення банку.

Штрафи за борги

З 1 травня в Україні набуває чинності новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який ухвалили ще кілька років тому. Серед нововведень є кілька неприємних для простих споживачів правил. Наприклад, за кожен день прострочення (якщо заплатити пізніше 20-го числа) доведеться платити символічну пеню в розмірі 0,01% боргу.

У перших версіях ще не ухваленого законопроекту штраф був вагомішим. Але втрутилися парламентарі, які фактично нівелювали нововведення, скоротивши пеню до вкрай низького розміру. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці — 4 тис. грн, розмір пені складе 14,4 грн.

pixabay

"Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином", — йдеться у законі.

Також у документі зазначено: виконавець послуги згідно із законом повинен мати доступ, наприклад, до лічильника. Якщо він є у квартирі і двері перевіряльнику не відчиняють, цього достатньо для того, щоб припинити надання послуги.

"Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до приміщень, які належать споживачу, є підставою для припинення надання відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється", — йдеться у законі.

Ще одне нове правило: все, що витратили в будинку, повинні оплачувати його мешканці. Якщо частина комуналки "загубилася" в будинку, і в сумі квартирні лічильники показують менше, ніж будинковий, платити треба за будинковим лічильником (згідно із законом про житлово-комунальні послуги). Наприклад, якщо в половині квартир за допомогою магнітів занижують показання лічильників, за вкрадені кубометри заплатять всі мешканці порівну.

Новий курс долара: може втрутитися політика

Традиційно у травні спостерігається планомірне зміцнення долара. Однак у цьому році може втрутитися політична ситуація в країні. "Якщо різкі заяву змінять ситуацію, можемо бачити хвилювання і з боку учасників ринку", — розповідає аналітик Єгор Комов.

Дивіться відео за темою:

Загалом, упевнений експерт, у травні, швидше за все, особливих коливань курсу не буде. Наразі вартість долара складає 26,8 грн, а у травні може бути близько 27,7 грн/$ за негативного сценарію і 26,5 грн/$ — якщо не відбудеться особливих хвилювань.

"Травень — непоганий період для гривні. Я не думаю, що варто чекати особливих хвилювань. Хто б що не казав, все буде у стабільних рамках з дуже високою ймовірністю. 26,5-27,5 грн/$ — найбільш імовірний сценарій", — прогнозує аналітик.

Біткоїн може перейти до значного зростання

У травні аналітики очікують продовження зростання курсу біткоїна. Так, у квітні вартість першої криптовалюти наблизилася до рекордних цього року $ 5,4 тис. За оцінками китайського мільярдера Чжао Донга, до жовтня цього року ціна біткоіни плаватиме у коридорі з максимальною позначкою в $ 6 тис.

Два сценарії розвитку ситуації:

Тренд розвернеться на 180 градусів, збагативши власників криптовалют. Якщо рух біткоїну вгору збережеться, це підштовхне учасників ринку до активнішої купівлі, стабільний попит підтримуватиме високу вартість. Поступово найпопулярніша криптовалюта (орієнтовно на це знадобиться кілька років) проб'є позначку у $20 тис. і протестує нову "стелю".

pixabay

Такої позиції, наприклад, дотримується віце-президент IBM Джессі Ланд. Його оцінка: до кінця 2019-го криптовалюта продаватиметься близько $5 тис., а потім злетить до $1 млн за монету. Останній прогноз побив усі оптимістичні очікування. Американський венчурний інвестор кілька місяців тому здивував прогнозом у $250 тис. за біткоїн до 2022 року.

Другий сценарій — зліт був ситуативним, а потім варто чекати падіння. Ще одна поширена думка — радіти подорожчанню біткоїну зарано. Мовляв, навіть у найкращі часи "електронна монета", немов на американських гірках, рухалася хвилеподібною траєкторією. І зараз короткострокове зростання ще не свідчить про те, що за ним не піде такий самий різкий відкат.

"Загалом для даного ринку такі події не є винятком і, швидше за все, це не призведе до покращення загальної ситуації, і після невеликого перепочинку ми продовжимо знижуватися далі до нижчих цін. Частково дана ситуація виходить з того, що основні торговельні обсяги сконцентровані на декількох біржах і в реальності при ціноутворенні не варто говорити про реальну децентралізацію", — прогнозує Пархоменко.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram