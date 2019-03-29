Мільйони фальшивок в Україні: підробки збувають у магазинах і терміналах

НБУ в минулому році вилучив з обігу декілька мільйонів фальшивих гривень. З огляду на загальну кількість грошей, сума незначна. Але скільки насправді підробок у гаманцях українців, можна тільки здогадуватися.

Продаж фальшивок, поряд із наркоторгівлею і азартними іграми, – один із найприбутковіших тіньових бізнесів. Долари частіше замовляють за кордоном. Гривні ж "малюють" в Україні і Росії.

За 10% номіналу можна купити звичайну підробку, яку можуть "впізнати" навіть на касі супермаркету. А за 50% номінальної вартості обіцяють продати "малюнок", який "з'їсть" термінал.

OBOZREVATEL з'ясував, як врятуватися від фальшивок в Україні і чому підробки зустрічаються скрізь.

Як збувають і де виготовляють "гривні"

Гривня добре захищена і, порівняно з багатьма "колегами", підробляється набагато рідше, запевняють у НБУ. За офіційними даними, на мільйон справжніх банкнот припадає лише 2,5 фальшивих. Правда, тут варто враховувати, що левова частка банкнот – номіналом 1, 2, 10, 20, 50 грн – просто нецікава злочинцям. Виробництво фальшивої "двадцятки" обійдеться дорожче 20 грн. А ось серед купюр номіналом 500 грн кількість фальшивок у процентному співвідношенні буде значно вищою.

"Художники" найчастіше працюють із лазерними принтерами. Спеціальний папір, відбитки водяних знаків і магнітні стрічки дозволяють створити ідентичну до справжньої банкноту. Деякі з них "з'їдають" навіть термінали. Самостійно збувати "гроші" ризиковано і дорого, набагато легше перепродати їх великими партіями посередникам.

Знайти клієнта простіше, ніж намокнути під дощем. А хороших фальшивомонетників знаходять самі. Головний принцип – анонімність. Спілкування – в Telegram, гроші – на гаманець і краще в криптовалюті, товар – через "закладки".

"Закладки зможемо здійснити після оплати в наступних містах України: Київ, Одеса, Маріполь, Дніпро, Харків. В інші міста відправляємо автобусами, маскуючи посилку", – йдеться в одному з оголошень в анонімній мережі. Сплативши фальшивки, наприклад, в Одесі, кур'єр сховає її в обраному районі, надішле карту та детальні вказівки, як знайти свою покупку.

Мінімальна покупка – 25 тис. фальшивих "гривень". Але, залежно від продавця, ці "гроші" можна купити за 2,5-12,5 тис. грн. "Безкоштовно – сир у мишоловці. Виробництво дороге, обладнання коштує великих грошей. Наша ціна – 50%", – йдеться в одній із найдорожчих пропозицій анонімної мережі.

Правда, за таку суму продавець обіцяє, що гривень можна буде позбутися в будь-якому терміналі. Банківські автомати дійсно нескладно обдурити. Наприклад, восени минулого року поліція затримала банду з чотирьох осіб. Один друкував гроші, а інші перепродували їх, розплачувалися фальшивками в магазинах і поповнювали з їхньою допомогою банківські картки в терміналах. І такі випадки далеко не рідкість. Триває це до тих пір, поки в банку купюру не перевірять ще раз і не здадуть у НБУ.

Іноді виробництвом керують із Росії, про що раніше писав OBOZREVATEL, а іноді – українці, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Наприклад, у 2018-му в Одесі СБУ затримала фальшивомонетників, якими керував ув’язнений.

"До складу групи входили п'ятеро осіб, троє з яких – громадяни однієї з країн Кавказького регіону. Водночас організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях позбавлення волі", – йдеться в повідомленні СБУ.

Підпільні цехи працюють по всій Україні. Тільки за останні декілька років правоохоронці затримали групи фальшивомонетників у Кривому Розі, Ірпені, Одесі, Запоріжжі.

Що потрібно знати: як не потрапити на вудку

Найчастіше фальшиві гроші трапляються в місцях громадського харчування, транспорті, магазинах. У той же час більшість несправжніх купюр – номіналом 500 і 200 грн. Кращий варіант уберегтися від підробок – розраховуватися карткою або у такий спосіб, щоб у магазинах вам не давали решту купюрами від 200 грн.

Також, щоб не отримати фальшивку, необхідно перевіряти купюри. Захисні елементи можна розглянути "на око", а повторити їх можуть не всі фальшивомонетники.

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Зокрема, на банкнотах номіналом 100 і 500 гривень є "віконна" захисна стрічка – вона має відповідний колір (на банкноті номіналом 100 гривень – темно-сірий, номіналом 500 гривень – коричневий) і яскраво виражений кінематичний ефект. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. У випадку зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Що стосується валюти, її краще купувати в банках. У фінустанов є більше можливостей виявити несправжні гроші. Під час покупок або зняття валютного депозиту кожну купюру варто уважно розглянути одразу на місці. Якщо є сумніви – можна вимагати відправити купюру на експертизу або замінити її на іншу.

Перш ніж купувати долари в пункті обміну, варто перевірити наявність ліцензії від Національного банку. В Україні, тільки за офіційною інформацією НБУ, виявили понад 200 нелегальних обмінників. Їхній перелік можна побачити на сайті регулятора.

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