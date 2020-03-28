Курс долара в Україні проб'є нову позначку: аналітики озвучили прогноз

В Україні курс долара вже в найближчий тиждень додасть близько 30 коп./$ і досягне позначки в 28,5 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Негативний вплив від карантину і зупинки ділової активності по всій країні починає розростатися. Бюджет недоотримав в березні 35% від планових надходжень, і ситуація тільки погіршується. Фінансувати дефіцит доведеться за рахунок емісії або зовнішніх запозичень, тому співпраця з МВФ так критично зараз важливо", – розповідає керівник відділу аналітики Concorde Capital Андрій Шевчишин.

В Україну нарешті почалися поставки готівкового долара. Ще недавно через припинення авіарейсів американську валюту в країну не завозили. Саме насиченням ринку доларової готівкою можна пояснити той факт, що курс продажу долара припинив зростання і навіть знизився з пікових, ажіотажних значень, пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Позитивною новиною для гривні стало повідомлення про те, що Міжнародний валютний фонд і Україна досягли прогресу з питання про подальшу фінансову підтримку Києва.

З іншого боку, населення і компанії вичерпують ліміт ліквідності для покупки валюти, а малі та середні компанії і зовсім зупинили діяльність. За оцінками курс Шевчишина, може знизитися до 28,5 грн/$, якщо паніка буде наростати і далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.

Власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

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