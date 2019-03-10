Курс долара в Україні наблизиться до рекордної позначки: чого чекати

Курс долара в Україні до 15 березня може опуститися до рекордної за 9 місяців позначки в 26 грн/ $. Останній раз американська валюта наближалася до такої ціни ще влітку 2018-го. Аналітики пояснюють: на валютному ринку на користь гривні грають відразу кілька факторів.

OBOZREVATEL розібрався, скільки може коштувати долар в Україні до середини березня.

Головне:

зміцнення гривні триває вже кілька тижнів;

курс долара в Україні може вже до 15 березня досягти нового рекорду в 26 грн/$;

надходження в бюджет в результаті зниження курсу долара скорочуються, проте це сприятливо впливає на ціни.

Долар стабільно знижується: прогноз аналітиків на тиждень

2019 рік почався з курсом в 28,1 грн/$, а за станом на 7 березня вартість валюти опустилася вже до 26,4 грн/$. Тобто всього за кілька місяців долар втратив близько 6% вартості. Паралельно з цим, про що раніше писав OBOZREVATEL, в Україні знижується і курс євро. Його вартість в першу чергу залежить від ціни на долари.

"Ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн", – прогнозує експерт.

"Ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0 / 26,2 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

З таким же прогнозом погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. За його підрахунками за наступні 7 днів долар може подешевшати приблизно на 20-30 коп. і впритул підійти до нової психологічної позначки в 26 грн/$. Якщо такого результату вдасться досягти, американська валюта проб'є мінімальну за 9 місяців позначку.

"Останні кілька тижнів, а якщо бути точними з середини лютого, ми спостерігаємо стабільно позитивну для гривні динаміку. Зараз на курс впливає тимчасовий фактор: напередодні свят українці продають свою валюту, щоб витратити гроші на подарунки, поїздки тощо. З іншого боку великі гравці інвестують в гривневі облігації внутрішньої держпозики. Для цього продають долари і купують папери, випущені в гривнях", – пояснює Мазуренко.

Що впливає на курс долара:

випуск облігацій внутрішньої гозайма (ОВДП) в гривнях під високий відсоток: інвесторам вигідніше продавати валюту і купувати папери;

напередодні свят знижується попит на долари і зростає попит на гривню;

ситуація на зовнішніх ринках залишається відносно сприятливою для України.

Вплинути на позитивну тенденцію може, наприклад, політична обстановка в країні. Прийдешнє вибори створять певні побоювання з боку інвесторів, що також може вплинути на приплив валюти в країну. Однак, це буде мати короткостроковий фактор. В цілому ж ситуація залишиться стабільною, впевнені в НБУ. "Але все буде залежати від ситуації на зовнішніх сировинних ринках", – заявив на своєму брифінгу глава Нацбанку Яків Смолій.

На що впливає курс долара в Україні

В Україні приблизно п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дорожче валюта, тим більше доведеться заплатити за продукти, енергоресурси, авто і т.д. Наприклад, за валюту України купує більшу частину бензину. Чим дорожче долар, тим більше доведеться заплатити за паливо.

В результаті подорожчання долара призводить до зростання цін на світлі нафтопродукти, а витрати на них в свою чергу закладають в кінцеву вартість більшість продуктів і товарів (якщо їх транспортують за допомогою автомобільних перевезень).

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З іншого боку, зміцнення гривні знижує обсяг бюджетних надходжень. Тобто чим дешевше долар, тим складніше виконати бюджет країни. Як відомо, в головний фінансовий документ країни закладений курс на кінець 2019 го в 29,4 грн/$.

Також до курсу долара в Україні прив'язані ціни на нерухомість (вторинний ринок). Згодом на подорожчання валюти реагує і вартість житло в новобудовах.

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