В Україні підвищать зарплати всім бюджетникам: хто отримає на 550 грн більше

В Україні через зростання мінімальної зарплати з 4723 до 5000 грн з 1 вересня підвищать оклади бюджетникам. Надбавка становитиме від 123 до 555 грн.

Про це на засіданні Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль."Кабмін сьогодні планує підвищити посадові оклади. Тарифні ставки, які отримують зарплату на основі єдиної сітки. Потрібно, щоб уже з 1 вересня українці отримували підвищену зарплату", – сказав прем'єр.

Навіщо вирішили підвищувати зарплати чиновникам?

"Голий" оклад чиновника (тарифна ставка) не має бути меншим, ніж 44,5% мінімалки. Крім самого окладу, державні службовці отримують різного роду надбавки, в результаті зарплату "дотягують" до рівня не менше ніж мінімальної.

Зараз найнижчий оклад (перший тарифний розряд) становить 44,5% від 4723 грн (2102 грн). З підвищенням мінімалки до 5000 грн оклад збільшать до 2225 грн.

Як зміняться оклади?

Наприклад, зараз учитель може мати від 10-го до 14-го розряду. Оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн.

Максимальний, 25-й розряд, є, наприклад, у глави Національного агентства кваліфікацій. Його оклад підвищать із 9480 до 10035 грн.

1 розряд – 2225 грн (було 2102 грн);

2 розряд – 2425 грн (було 2291 грн);

3 розряд – 2626 грн (було 2480 грн);

4 розряд – 2826 грн (було 2670 грн);

5 розряд – 3026 грн (було 2859 грн);

6 розряд – 3226 грн (було 3048 грн);

7 розряд – 3427 грн (було 3237 грн);

8 розряд – 3649 грн (було 3447 грн);

9 розряд – 3849 грн (було 3636 грн);

10 розряд – 4050 грн (було 3826 грн);

11 розряд – 4383 грн (було 4141 грн);

12 розряд – 4717 грн (було 4456 грн);

13 розряд – 5051 грн (було 4772 грн);

14 розряд – 5385 грн (було 5087 грн);

15 розряд – 5741 грн (було 5423 грн);

16 розряд – 6208 грн (було 5865 грн);

17 розряд – 6675 грн (було 6306 грн);

18 розряд – 7142 грн (було 6747 грн);

19 розряд – 7610 грн (було 7189 грн);

20 розряд – 8099 грн (було 7651 грн);

21 розряд – 8566 грн (було 8093 грн);

22 розряд – 9034 грн (було 8534 грн);

23 розряд – 9501 грн (було 8976 грн);

24 розряд – 9701 грн (було 9165 грн);

25 розряд – 10035 грн (було 9480 грн).

Крім того, в постанові Кабміну говориться, що керівники бюджетних підприємств мають зберігати різницю між зарплатами висококваліфікованих співробітників і працівників без спеціальних навичок. Для цього в уряді пропонують доплачувати до окладу спеціальні виплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.

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