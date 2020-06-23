Хочу кредит під 5% від ПриватБанку: що потрібно зробити?

За допомогою ПриватБанку за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес може отримати кредит на спеціальних умовах. Після карантину одним дешеві гроші допоможуть швидше відновитися, а іншим нададуть можливість перебудувати процеси і адаптуватися до нових реалій.

OBOZREVATEL і ПриватБанк продовжують серію матеріалів про те, хто і на яких умовах може скористатися програмою, і навіщо вона потрібна. Цього разу ми розповімо про те, як отримати кредит на вигідних умовах.

Під який відсоток можна отримати кредит?

Кредит під такий відсоток можна отримати на інвестиції в бізнес. Спочатку всім видають "борг" під 7-9% річних. Під 7% можуть отримати гроші ті, у кого річний дохід не перевищує 50 млн грн, а під 9% – якщо оборот від 50 до 100 млн грн.

Тобто отримати кредит одразу під 5% не вийде. Але якщо ваш оборот до 50 млн грн і за перші два місяці ви створили два робочих місця, то вже на третій місяць ставка знизиться до 5%. У випадку з оборотом від 50 до 100 млн грн вийти на 5% вдасться лише після восьми місяців.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, у вас є теплиці, де ви вирощуєте огірки. Ваш оборот – 10 млн грн на рік. Щоб розширитися і в майбутньому в рази збільшити прибуток, потрібно побудувати нову теплицю. Є земля, людський ресурс, але немає 350 тис. грн на теплицю.

Кредит банку повинен покривати до 80% витрат

Крок перший – ознайомтеся з умовами програми і приготуйте гроші

Для цього можна звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку або уважно ознайомитися з інформацією на сайті. Важливо: для стартапу (підприємство працює до року) потрібен бізнес-план, для працюючого підприємства – стабільна виручка, прозорі показники, можливість погашати кредит, відсутність кримінальних переслідувань, поганої кредитної історії тощо.

Після цього оцініть свій власний внесок в інвестицію. Кредит банку має покривати до 80% витрат. Решту потрібно виділити з власних коштів. Припустимо, якщо на теплицю вам потрібно 350 тис., то банк може виділити максимум 280 тис. грн. Будьте готові викласти ще 70 тис.

Крім того, якщо банк вивчить фінансову звітність і вирішить, що великий кредит виплачувати вам буде складно, 70 тис. можуть перетворитися, наприклад, на 100 тис., а замість 280 тис. банк може виділити, наприклад, 250.

Кредит – можливість отримати ресурс для розвитку

Крок другий – будьте готові надати заставу

Як і практично з будь-яким іншим кредитом, ПриватБанк попросить заставу. Це підтвердження того, що борг ви зможете повернути, а якщо не повернете, то і банк, і держава, яка виділяє кошти на програму "5-7-9", не залишаться ні з чим. Заставою може бути нерухомість, СГТ, обладнання, депозит плюс поручительство від фізичної особи (якщо ви працюєте не як фізособа-підприємець, а як юридична особа, то знадобиться і ваше (власника) поручительство).

Кількість нових робочих місць впливає на процентну ставку

Крок третій – продумайте свої кадри

Важлива умова для зниження процентної ставки – наймати нових співробітників і створювати робочі місця. Якщо ви відкриваєте теплицю, вам знадобляться нові члени команди. Краще створити вакансію вже після оформлення кредиту та оперативно знайти людину.

Щоб дізнатися, як на процентну ставку впливає кількість нових робочих місць, ознайомтеся з інфографікою.

Як кількість нових робочих місць впливає на процентну ставку

Кредит – можливість отримати ресурс для розвитку. Важливо при цьому розуміти, що отримані гроші мають примножити дохід, щоб ви не тільки повернули борг, але й розширили своє виробництво. І нова державна програма за підтримки ПриватБанку – кращий шанс інвестувати у розвиток.

Хочу кредит під 5% від ПриватБанку: що потрібно зробити?

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