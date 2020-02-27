Гончарук жорстко пригрозив українцям, які не платять податки. Відео

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про боротьбу з українцями, які відмовляються чесно платити податки.

У короткому відео, яке глава Кабміну опублікував на своєму Telegram-каналі, він попередив, що на таких "хитрунів" чекають серйозні проблеми.

"Ідея дуже проста: український уряд, українська держава мають захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному.

Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо і працювати їм точно буде не комфортно", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гончарук розповів, як зібрався "мочити" корупцію. При цьому він запевнив, що корупцію на найвищому рівні вже перемогли.

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