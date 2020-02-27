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27 лютого • оновлено в 21:48
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Гончарук жорстко пригрозив українцям, які не платять податки. Відео

3.1т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про боротьбу з українцями, які відмовляються чесно платити податки.

У короткому відео, яке глава Кабміну опублікував на своєму Telegram-каналі, він попередив, що на таких "хитрунів" чекають серйозні проблеми.

"Ідея дуже проста: український уряд, українська держава мають захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному.

Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо і працювати їм точно буде не комфортно", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гончарук розповів, як зібрався "мочити" корупцію. При цьому він запевнив, що корупцію на найвищому рівні вже перемогли.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Робота в Україні Податки в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пойди и скажи своему приЗЕденту именно то же самое! И проверьте нынешний "убыточный " квартал бедняков!
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Все так и побежали платить налоги :)
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
в так наз "бизнес",идут те,кто хочет срубить бабла,по быстрячку,а пахать ну нах.,кто хочет работать,тот идет на терминал ,и как юла бегает с рулоном стреч пленки ,вокруг палет,по двенадцать часов в сутки,что потом после смены,еще часа три в голове винты идут..,или на стройку ведра таскать с раствором,пятнадцати литровые..
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