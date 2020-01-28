"Є, за що працювати": Холодницький розповів про величезні зарплати в САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили додатковий набір прокурорів. Там пообіцяли зарплату близько 75 тисяч гривень на місяць.

Про це розповів заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі Радіо НВ.

За його словами, в конкурсі на посаду прохідний бал зі знання законодавства вищий, ніж в Офісі генерального прокурора. Відповідно, вимоги і зарплати більші, ніж там.

Назар Холодницький zik.ua

"Чим ми будемо залучати, притягати? По-перше, конкурентною зарплатою – близько 70 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок. З ними плюс-мінус 75 тисяч буде. Тобто є, за що працювати", – сказав Холодницький.

Він також зазначив, що просив генерального прокурора наполовину збільшити штат – до 70 осіб, але САП додали всього кілька вакансій. Всього там зараз працюють 35 прокурорів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що журналістка Яніна Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського, щоб перевірити інформацію про розмір його зарплати і запитати, чи може вона влаштуватися на його місце.

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