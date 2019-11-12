"Мені пощастило": Дубілет озвучив зарплату міністра і захотів від неї відмовитися

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що хоче відмовитися від своєї зарплати на цій посаді.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "24 каналу". Він уточнив, що з усіма преміями і надбавками отримує близько 30 000 гривень на місяць

"Але я зараз розглядаю, як правильно відмовитися від неї, щоб це нормально виглядало. Тому що я вважаю, що держава повинна платити тим, кому це дійсно потрібно", – пояснив він.

Говорячи про зарплати державних чиновників, він також зазначав: "Відверто кажучи, мені завдяки Monobank пощастило і я не так прискіпливо дивлюся на те, яка у мене зарплата. Однак у мене є багато колег-міністрів і їх заступників, яким важливим є те, яка у них зарплата".

Нагадаємо, в 2017 році Дубілет виступив як однин із творців банку Monobank – єдиної в Україні системи віртуального банківського продукту.

facebook.com/dubilet

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Дубілет оголосив про чергову хвилю звільнень держчиновників. Цього разу скоротять 1770 посад у Державній службі статистики.

Міністр також запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

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