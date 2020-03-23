Богдан, партнер Хомутинніка й нардепи: хто привіз в Україну коронавірус із Куршевеля

Майже 100 українських високопосадовців і зірок шоу-бізнесу в розпал короавірусу 8 березня закривали курортний сезон у Куршевелі. Звідти вони привезли хворобу в Україну.

Як стало відомо OBOZREVATEL, під час пандемії на елітному курорті відпочивали ексглава Офісу президента Андрій Богдан і його колишня дівчина Анастасія Слічна (були в різних компаніях), партнер нардепа Віталія Хомутинніка Володимир Скоробагач зі своєю дружиною та, ймовірно, сам Хомутиннік із дружиною. Також, за нашими даними, було багато інших чиновників, представників нафтогазового бізнесу та зірок шоу-бізнесу.

Пересувалася елітна "делегація" з України, мабуть, на особистому літаку Хомутинніка, який саме тоді був помічений у Швейцарії (напевно, звідти політики зі своїми половинками вилетіли в Україну), рейсовими лайнерами та іншими чартерами.

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Хто й коли літав

Як розповів OBOZREVATEL один із гостей елітного курорту, українці традиційно закривають курортний сезон в Куршевелі 8 березня, а за кілька днів до цього там відпочивають росіяни. Цього року, незважаючи на епідемію COVID-19, до Франції прилетіли приблизно 100 українців.

Про один із рейсів, наприклад, писав екснардеп Сергій Лещенко. "14 випадків коронавірусу, виявлених у Києві – це пасажири одного літака, який прилетів із Женеви (Швейцарія). Серед пасажирів була група осіб, які святкували 8 березня на елітному гірськолижному курорті Куршевель (Франція)", – заявив він.

Першим захворювання виявили у нардепа Сергія Шахова. Він зізнався, що справді відпочивав у Куршевелі з 7 до 11 березня й через Женеву повернувся додому. Але, за його словами, він був лише зі своєю дружиною. "Були вихідні і я відлітав. Ми були вдвох із дружиною, без компаній. Тому те, що пишуть – це неправда", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Однак, як розповідають в оточенні депутата, в Куршевелі він відпочивав не удвох із дружиною, там був цілий десант політичної еліти України відразу з двох міст – Харкова та Києва. Їздили вони окремо, але вже на місці спілкувалися між собою.

Заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогач і дружина "Вікуся". Першого госпіталізували з підозрою на COVID-19, а у другої вірус вже підтвердився. Дружина не приховує, що 8 березня відзначала в Куршевелі, а ось сам Скоробогач розповідає, що був "у Європі з неробочою поїздкою".

Володимир Скоробогач у Харкові людина відома. Його називають партнером нардепа Віталія Хомутинніка (компаньйон скандального олігарха Павла Фукса). Він працював у його компанії "Інтеропт-Преміум", обидва харків'яни. До речі, його дружина завбачливо закрила акаунти в усіх своїх соцмережах. Там вона підписана як "Вікуся"

Як розповідають джерела OBOZREVATEL, саме тоді у Куршевелі, можливо, перебував і сам Хомутиннік із дружиною Світланою. Остання, до речі, не приховує свою дружбу з родиною заступника голови Харківської облради.

Хомутиннік найчастіше літає на відпочинок на своєму приватному літаку Gulfstream G280 із бортовим номером VP-CVH. Цілком імовірно, що й цього разу депутат разом із компанією скористався особистим транспортом.

Перевірити пересування VP-CVH OBOZREVATEL не вдалося. Як з'ясувалося, Віталій Хомутиннік завбачливо обмежив доступ до інформації про пересування свого борту. В результаті, наприклад, відстежити, куди прямував президентський літак, можна, а ось польоти Gulfstream Хомутинніка засекречені.

Попри це змогли з'ясувати, що останнім відображається місце, де був лайнер нардепа – Швейцарія. І саме звідти вилетіла група політиків.

Відпочивала у Куршевелі на 8 березня й дівчина ексглави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна. Вона вже була помічена на спільному відпочинку разом зі Світланою Хомутиннік і Богданом кілька місяців тому.

Видання "Комсомольская правда в Україні" сконтактувало з друзями Слічної. Ті підтвердили, вона справді відпочивала в одній компанії з Шаховим у Куршевелі. "Вона була в Куршевелі в тій самій компанії, що й Шахов (народний депутат. – Авт.). Наскільки я знаю, тест у "Євролабі" дав негативний результат, але він ненадійний, а більше вона нібито не робила. Вона мене набирала, потім я її, але зв'язатися нам не вдалося. По-хорошому, їй би треба побути в обсервації", – заявили її близькі.

А за інформацією OBOZREVATEL, так перебував і сам Андрій Богдан. До речі, нещодавно він здав аналізи на коронавірус, про що повідомив на своїй сторінці в соцмережі. "Я не знаю, чому тільки політиків називають. Там були всі, дуже відомі імена. І політики з різних фракцій, Андрій Богдан теж не пропускає такі заходи, цього разу теж був. Це давня традиція. До 10 березня у Куршевелі відпочивають росіяни, а ближче до 10 березня закривати курортний сезон приїздять українці", – розповідає співрозмовник.

Заразити могли сотні людей

Хто точно має піти на карантин (були на засіданні комітету із зараженим нардепом):

Зіновій Андрійович ("Слуга народу"),

Леся Василенко ("Голос"),

Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"),

Олександр Мариковський ("Слуга народу"),

Юлія Овчинникова ("Слуга народу"),

Олександр Фельдман ("Батьківщина"),

Павло Якименко ("Слуга народу"),

Олег Бондаренко ("Слуга народу"),

Андрій Задорожний ("Слуга народу"),

Олена Кріворучкіна ("Слуга народу"),

Едуард Прощук ("Слуга народу").

За інформацією OBOZREVATEL, наразі про обсервації заявили Леся Василенко (була на комітеті), Ярослав Юрчишин ("Голос"), і "слуга народу" Арсеній Пушкаренко (відвідував комітет).

Також у "Голосі" зазначили, що надалі народні обранці фракції дуже серйозно ставитимуться як до роботи в Раді, так і до публічних виступів (у контексті медичної безпеки).

Уже відомо, що на карантин піде й народний депутат "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко.

Однак і цього мало. Політик, що відпочивали в Куршевелі, за час, коли замість самоізоляції вони продовжили ходити по ефірах, відвідувати Раду, проводити зустрічі, могли заразити десятки й сотні людей.

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