Європа зібралася завдати санкційного удару по Путіну: ЗМІ дізналися дату

Лідери країн-членів Європейського Союзу продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Такий прогноз озвучив журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter. Як джерело кореспондент послався на "неназваного чиновника".

"Очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС", – написав він.

