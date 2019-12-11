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11 грудня • оновлено в 17:03
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Європа зібралася завдати санкційного удару по Путіну: ЗМІ дізналися дату

2.1т
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Лідери країн-членів Європейського Союзу продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Такий прогноз озвучив журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter. Як джерело кореспондент послався на "неназваного чиновника".

Європа зібралася завдати санкційного удару по Путіну: ЗМІ дізналися дату

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"Очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин також планує 11 грудня ухвалити санкції щодо російських представників, кібероперацій і експорту зрідженого газу в зв'язку зі втручанням РФ у вибори.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
санкции
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Иванов Иван
Иванов Иван
Новый????)))))))))))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Неназванный источник","неназванный чиновник",неизвестный йозик....не опознанный объект....то ли было,то ли нет.....
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Mega Death
Mega Death
Опять в клочья ))
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