Європа зібралася завдати санкційного удару по Путіну: ЗМІ дізналися дату

Лідери країн-членів Європейського Союзу продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Такий прогноз озвучив журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter. Як джерело кореспондент послався на "неназваного чиновника".

"Очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС", – написав він.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин також планує 11 грудня ухвалити санкції щодо російських представників, кібероперацій і експорту зрідженого газу в зв'язку зі втручанням РФ у вибори.

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