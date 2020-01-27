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27 січня • оновлено в 22:48
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Євросоюз вирішив покарати Росію за вибори в Криму: що відомо

2.6т
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Європейський союз має намір розширити список санкцій проти Росії через анексію українського Криму.

У вівторок, 28 січня, ЄС введе обмежувальні заходи проти семи осіб. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Завтра ЄС додасть іще сім людей у свій санкційний список щодо осіб, які підривають територіальну цілісність України", – написав він.

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Уточнюється, що йдеться про людей, які були причетні до організації та проведення так званих виборів у Криму восени 2019 року.

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ЄС приготував нові санкції проти РФ

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп закликав Європу не купувати газ у "недружніх постачальників". Він запропонував брати ресурс у Штатів. РосЗМІ вирішили, що американський глава говорив про РФ.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Санкції проти Росії Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим Новини Росії Європейський Союз санкции
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россияне не волнуйтесь, вас всех включат ваша власть в собственные санкционные списки. Например санкционные продуктов, которые вам по их мнению нельзя есть.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Голдобин Алексей, Леха, ты все за продукты россиян волнуешься) Кушать хочешь, раз о продуктах чужих переживаешь?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Страху та сколько, напужали.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Драго Кувалда, ну тебя ж в том списке нет)))))))))))) конечно тебе по фиг))))
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