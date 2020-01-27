Євросоюз вирішив покарати Росію за вибори в Криму: що відомо

Європейський союз має намір розширити список санкцій проти Росії через анексію українського Криму.
У вівторок, 28 січня, ЄС введе обмежувальні заходи проти семи осіб. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.
"Завтра ЄС додасть іще сім людей у свій санкційний список щодо осіб, які підривають територіальну цілісність України", – написав він.
Уточнюється, що йдеться про людей, які були причетні до організації та проведення так званих виборів у Криму восени 2019 року.
ЄС приготував нові санкції проти РФ
Соцмережі
The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп закликав Європу не купувати газ у "недружніх постачальників". Він запропонував брати ресурс у Штатів. РосЗМІ вирішили, що американський глава говорив про РФ.
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