Євросоюз вирішив покарати Росію за вибори в Криму: що відомо

Європейський союз має намір розширити список санкцій проти Росії через анексію українського Криму.

У вівторок, 28 січня, ЄС введе обмежувальні заходи проти семи осіб. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Завтра ЄС додасть іще сім людей у свій санкційний список щодо осіб, які підривають територіальну цілісність України", – написав він.

Уточнюється, що йдеться про людей, які були причетні до організації та проведення так званих виборів у Криму восени 2019 року.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia