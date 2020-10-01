ЄС розширив список санкцій проти Росії за Кримський міст
Посли ЄС схвалили додаткові санкції проти РФ 28 вересня
Відповідне рішення було ухвалено без обговорення
Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України.
Відповідний документ опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС. Під санкції потрапили дві фізичні особи і чотири організації, причетні до будівництва Кримського моста.
До оновленого списку санкцій увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Будгазмонтаж".
Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроєкт", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.
США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.
Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.