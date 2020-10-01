ЄС розширив список санкцій проти Росії за Кримський міст

Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України.

Відповідний документ опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС. Під санкції потрапили дві фізичні особи і чотири організації, причетні до будівництва Кримського моста.

До оновленого списку санкцій увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Будгазмонтаж".

Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроєкт", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

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