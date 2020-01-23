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23 січня • оновлено в 10:47
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Епідемія у Китаї стрімко обвалила світові ціни на нафту

2.1т
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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 січня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,20 долара за барель, що на 3,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 4,8% – до 55,69 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 3,4% – до 57,36 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Вартість сировини падає на побоюваннях, що поширення уханьского коронавірусу може зумовити скорочення попиту на ринку, де й без того спостерігається надлишок пропозиції.

Так, у Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 січня, впали в процесі азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 січня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Коронавірус 2019-nCoV Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Urals Brent WTI
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