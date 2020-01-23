Епідемія у Китаї стрімко обвалила світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 січня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,20 долара за барель, що на 3,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 4,8% – до 55,69 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 3,4% – до 57,36 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Вартість сировини падає на побоюваннях, що поширення уханьского коронавірусу може зумовити скорочення попиту на ринку, де й без того спостерігається надлишок пропозиції.

Так, у Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 23 січня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!