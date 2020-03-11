Епідемія стала глобальною: глава МВФ назвала нові загрози від коронавірусу

Глава МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що епідемія коронавірусу з регіональної вже перетворилася на глобальну проблему, оскільки охопила третину всіх країн.

Через це у 2020 році світова економіка зросте менше, ніж в 2019 році. Про це йдеться в блозі Георгієвої на сайті МВФ.

Збиток від коронавірусу

За її словами, хвороба завдає як прямого збитку (від смертності), так і непрямого – через те, що падає активність бізнесу. Ось головні загрози:

Пропозиція товарів та послуг постраждає через захворюваність і смертність, а також боротьбу з поширенням захворювання (вона зменшує активність бізнесу, підвищує витрати через нерегулярне постачання та більш жорсткі умови кредитування).

Падає попит через те, що покупці товарів і послуг бояться невизначеності, а посилені застережні заходи з одного боку підвищують витрати, а з іншого – заважають витрачати гроші.

Ці негативні фактори не "замикаються" на країнах, у яких вирує епідемія, а поширюються й на інші держави.

"Досвід вказує на те, що приблизно одну третину економічного збитку від захворювання складуть прямі витрати: внаслідок смертності, закриття підприємств і карантинів. Інші дві третини матимуть непрямий характер, будучи наслідком зменшення впевненості споживачів, більш стриманої поведінки комерційних підприємств і більш жорстких умов на фінансових ринках", – написала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що є й позитивний момент: фінансові системи зараз міцніші, ніж до світової фінансової кризи.

"За будь-якого сценарію світове зростання в 2020 році буде нижчим за рівень минулого року. Важко передбачити, наскільки сильно воно впаде та на який час", – підсумувала Георгієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки та обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Спалах коронавірусу обвалив сукупний дохід країн-лідерів із видобування нафти на 15%.

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