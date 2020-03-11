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11 березня • оновлено в 11:06
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Епідемія стала глобальною: глава МВФ назвала нові загрози від коронавірусу

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Глава МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що епідемія коронавірусу з регіональної вже перетворилася на глобальну проблему, оскільки охопила третину всіх країн.

Через це у 2020 році світова економіка зросте менше, ніж в 2019 році. Про це йдеться в блозі Георгієвої на сайті МВФ.

Збиток від коронавірусу

Збиток від коронавірусу

За її словами, хвороба завдає як прямого збитку (від смертності), так і непрямого – через те, що падає активність бізнесу. Ось головні загрози:

  • Пропозиція товарів та послуг постраждає через захворюваність і смертність, а також боротьбу з поширенням захворювання (вона зменшує активність бізнесу, підвищує витрати через нерегулярне постачання та більш жорсткі умови кредитування).

  • Падає попит через те, що покупці товарів і послуг бояться невизначеності, а посилені застережні заходи з одного боку підвищують витрати, а з іншого – заважають витрачати гроші.

  • Ці негативні фактори не "замикаються" на країнах, у яких вирує епідемія, а поширюються й на інші держави.

"Досвід вказує на те, що приблизно одну третину економічного збитку від захворювання складуть прямі витрати: внаслідок смертності, закриття підприємств і карантинів. Інші дві третини матимуть непрямий характер, будучи наслідком зменшення впевненості споживачів, більш стриманої поведінки комерційних підприємств і більш жорстких умов на фінансових ринках", – написала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що є й позитивний момент: фінансові системи зараз міцніші, ніж до світової фінансової кризи.

"За будь-якого сценарію світове зростання в 2020 році буде нижчим за рівень минулого року. Важко передбачити, наскільки сильно воно впаде та на який час", – підсумувала Георгієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки та обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Спалах коронавірусу обвалив сукупний дохід країн-лідерів із видобування нафти на 15%.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Крісталіна Георгієва
Тег
МВФ
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