"Поїхав у справедливу країну": втікач Вовк з'явився в студії Шустера

Ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, якого оголосили в міжнародний розшук, зізнався, чому втік з України.

Він з'явився в режимі відеозв'язку в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 25 жовтня.

"Причини дуже прості. Я не хочу брати участі у судилищі. Останні 3 роки, суспільству, я не побоюся цього слова, втюхують міф про Роттердам+. Суть його зводилася до того, що нібито будь-яке зростання тарифів – це корупція", – заявив Вовк.

Втікач Вовк з'явився в студії Шустера capital.ua

За його словами, через два з половиною роки розслідування НАБУ сказало, що насправді, тільки частина, можливо, корупційна і всі їхні докази вже сипляться.

"Розуміючи той ажіотаж, який є навколо цієї теми, я ухвалив рішення, що потрібно перебувати в тій країні, де закон і справедливість має значення", – додав він.

Вовк з'явився в студії Шустера Скріншот з відео

Вовк сказав, чому втік Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні 2016 року НКРЕКУ затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, згідно з якою ціна вугілля визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну" (відома як "Роттердам+").

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування можливих зловживань службовими повноваженнями з боку посадових осіб НКРЕКУ в процесі прийняття формули "Роттердам+". Пізніше ексглава НКРЕКУ Вовк відреагував на звинувачення.

Адвокат колишнього глави НКРЕКУ Ірина Одинець заявила, що Вовк не є підозрюваним, а заяви НАБУ будуть спростовані. За її словами, справа НАБУ по "Роттердам+" є політичним переслідуванням, а розслідування не має юридичної перспективи.

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