Головна Новини
25 грудня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Зеленський заборонив імпорт електрики з Росії: підписаний закон

4.6т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції.

Він включає в себе заборону на продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним строк з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заборонив імпорт електрики з Росії

Зеленський заборонив імпорт електрики з Росії

Колаж

Закон передбачає рішення на випадок істотного коливання цін на оптовому ринку електричної енергії. В такому випадку Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням.

"Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України", - відзначили в пресслужбі.

Новини
Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії: що зміниться

НКРЕКП отримало право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам комбінованої електричної і теплової енергії тариф на відпуск електроенергії.

Документ також передбачає, що гарантований покупець направляє різницю між доходами і видатками, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов'язків по покупці електричної енергії за "зеленим" тарифом і за аукціонною ціною.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Реформа ринку електроенергії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Реформа ринку електроенергії
Особа
Володимир Зеленський
Тег
Зелені закони
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
7
20
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Почему только электричество, нужно и от газа отказаться и запретить его транзит. Идиoтизм окраинской власти не имеет дна.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
васильевич василий
васильевич василий
бойлерная эпидемия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять жопоголовых будут обирать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги