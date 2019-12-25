Зеленський заборонив імпорт електрики з Росії: підписаний закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції.

Він включає в себе заборону на продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним строк з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заборонив імпорт електрики з Росії Колаж

Закон передбачає рішення на випадок істотного коливання цін на оптовому ринку електричної енергії. В такому випадку Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням.

"Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України", - відзначили в пресслужбі.

НКРЕКП отримало право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам комбінованої електричної і теплової енергії тариф на відпуск електроенергії.

Документ також передбачає, що гарантований покупець направляє різницю між доходами і видатками, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов'язків по покупці електричної енергії за "зеленим" тарифом і за аукціонною ціною.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

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