"Зелені" хакнули країну": голова Фонду держмайна зробив гучну заяву

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що команда президента Володимира Зеленського поставила у ФДМ своїх людей на ключові посади, і йому зараз доводиться з цим боротися.

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу". "Навіщо я пішов сюди? З якою метою і чому погодився очолити ФДМ. Тому що я бачу, що країну хакнули. Ну, реально хакнули", – висловився Сенниченко.

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Він сказав, що раніше існувала практика, коли те чи інше бізнес-крило Верховної Ради намагалося поставити лояльного до себе заступника у керівництво ФДМ або в його регіональні представництва. Сенниченко, коли очолив фонд в кінці вересня 2019 року, спочатку змусив звільнитися заступників, а потім змінив керівників регіональних філій. За його словами, деякі регіональні керівники прямо визнавали, що вони не самостійні і за них все вирішують "інші люди".

Після кадрових перестановок у планах Сенниченка створити електронну платформу, на якій кожен зміг би отримати інформацію про хід приватизації.

"У наших планах створити системну експозицію, вебсайт, де буде вся виразна інформація про приватизацію. На цьому сайті буде відображатися інформація про кожне підприємство. Щоб було просто: ти на нього клацаєш, заходиш, читаєш опис, статут і так далі. Зараз ми "завантажуємо" інформацію про 500 підприємств", – сказав Сенниченко.

Приватизація в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

В кінці листопада Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

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