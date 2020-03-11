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11 березня • оновлено в 17:12
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/ Ринки та компанії

З України в розпал коронавірусу вивезли сотні тонн масок: Луценко розкрив винуватців

11т
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З України тільки в лютому, в розпал коронавірусу по всьому світу, вивезли 118 тонн масок з фільтрами і 408 тонн без фільтра.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко. Багато країн вже давно заборонили вивозити товари, які можуть зберегти здоров'я в умовах поширення вірусу. Причому в Україні, де також спостерігається дефіцит масок, їх почали масово експортувати.

З України в розпал коронавірусу вивезли сотні тонн масок: Луценко розкрив винуватців

"Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен у тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок з фільтром і 408 тонн масок без фільтра", – написав Луценко.

Серед таких компаній, наприклад, ТОВ "Мамона Трейд" (місто Прилуки, належить Тетяні Паляничко), "Аско Ексім Груп" (Київ, належить Олександру Середі) та інші.

Зазначимо, Кабінет міністрів лише 11 березня вирішив заборонити експорт продукції, що може зупинити поширення епідемії (зокрема масок).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже достатньо вивчений.

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Тема
Коронавірус
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Експорт
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сибирский ватник
сибирский ватник
А что,был запрет на вывоз? А если не запрещено то разрешено.И в первую очередь это власть виновата.
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Крым Андрей
Крым Андрей
И чо? Частное предпринимательство. Там где дороже, туда и продали. Луценко хочет? Пусть шьёт между запоями и раздаёт людям.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
В Китае с такими бизнесменами не церемонились бы.
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