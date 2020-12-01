З молотка пішов десятий завод "Укрспирту": переможця визначила 1 гривня

Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 55 млн і 1 грн Хоростківський спиртзавод (Тернопільська область). Це вже 10-й завод ДП "Укрспирт", який підлягає приватизації.

Про це Фонд повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що в торгах взяли участь чотири компанії, які підвищили стартову ціну на 23,6 млн грн – із 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн.

У ФДМ повідомили, що Хоростківське МПД розташоване в м. Хоростків, що на Тернопільщині, та складається із 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. "Майбутній власник цього об’єкта отримає також можливість участі в новому ринку виробництва спирту", – повідомили у Фонді.

За даними системи Prozorro.Продажі, аукціон виграло ТОВ "Вест Вей" (м. Львів), яке запропонувало 55 млн грн і 1 грн додатково, а її головний конкурент – ТОВ "Транс-Н" – на 1 гривню менше (55 млн грн).

Згідно з даними порталу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром компанії "Вест Вей" є житель Львівської області Володимир Каїнський.

"Це вже десятий успішний аукціон приватизації спиртових активів із переліку об’єктів ДП "Укрспирт", які відбуваються в межах демонополізації ринку виробництва спирту", – зазначили у Фонді держмайна.

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