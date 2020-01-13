"Переклали ризики на РФ: Цимбалюк висміяв слова Меркель про "газопровід Путіна"

Президент Росії Володимир Путін визнав, що через санкції США терміни будівництва газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України, зриваються щонайменше на рік.
Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. А та зі свого боку дипломатично уникнула прямої відповіді на запитання, чи допомагатиме Німеччина РФ із завершенням проєкту. На це у своєму відеоблозі звернув увагу журналіст Роман Цимбалюк.
"Ми зможемо добудувати самостійно, без залучення іноземних партнерів. Питання в термінах. Закінчення буде відсунуте на кілька місяців. До кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року робота буде завершена і газопровід запрацює", – сказав Путін.
Цимбалюк звернув увагу, що терміни завершення газопроводу Путін озвучив вперше після запуску американських санкцій. І він фактично визнав, що терміни відсуваються на рік. До цього Кремль сподівався, що зможе запустити трубу на початку 2020 року, а тому залишить Україну без транзиту газу.
"Вважайте, що до цього моменту транзит через Україну буде на такому самому рівні, як зараз. А потім хто зна", – сказав Цимбалюк.
А ось Меркель, яка раніше люто "розривала" санкції США, несподівано почала згладжувати кути, коли її запитали, чи допоможе Німеччина добудувати російський газопровід.
"Ми виступали за те, щоб реалізувати цей проєкт. Я думаю, що його можна реалізувати, незважаючи на американські санкції, якщо президент Путін говорив про це", – сказала Меркель.
Цимбалюк тут же це висміяв: "Молодці! Санкції їм не подобаються, але йти проти них Німеччина не готова. Всі ці ризики перекладають на РФ".
Санкції проти "Північного потоку-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які припинили участь у проєктах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.
Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" із зашморгом на шиї України.
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