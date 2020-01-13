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13 січня • оновлено в 14:44
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"Переклали ризики на РФ: Цимбалюк висміяв слова Меркель про "газопровід Путіна"

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Президент Росії Володимир Путін визнав, що через санкції США терміни будівництва газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України, зриваються щонайменше на рік.

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. А та зі свого боку дипломатично уникнула прямої відповіді на запитання, чи допомагатиме Німеччина РФ із завершенням проєкту. На це у своєму відеоблозі звернув увагу журналіст Роман Цимбалюк.

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"Ми зможемо добудувати самостійно, без залучення іноземних партнерів. Питання в термінах. Закінчення буде відсунуте на кілька місяців. До кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року робота буде завершена і газопровід запрацює", – сказав Путін.

Цимбалюк звернув увагу, що терміни завершення газопроводу Путін озвучив вперше після запуску американських санкцій. І він фактично визнав, що терміни відсуваються на рік. До цього Кремль сподівався, що зможе запустити трубу на початку 2020 року, а тому залишить Україну без транзиту газу.

"Вважайте, що до цього моменту транзит через Україну буде на такому самому рівні, як зараз. А потім хто зна", – сказав Цимбалюк.

А ось Меркель, яка раніше люто "розривала" санкції США, несподівано почала згладжувати кути, коли її запитали, чи допоможе Німеччина добудувати російський газопровід.

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"Ми виступали за те, щоб реалізувати цей проєкт. Я думаю, що його можна реалізувати, незважаючи на американські санкції, якщо президент Путін говорив про це", – сказала Меркель.

Цимбалюк тут же це висміяв: "Молодці! Санкції їм не подобаються, але йти проти них Німеччина не готова. Всі ці ризики перекладають на РФ".

Санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін Ангела Меркель
Місце
Росія
Теги
санкции газопровод Північний потік - 2
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an and
an and
Когда нибудь может и достроят...ну а пока ..)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Этот жизнерадостный чебурах всё ещё смеётся? По-моему, самая пора переключать режим со "смеха" на "сум та заклопоченiсть". :)
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4
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, это ты в зеркало увидела???))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ш. Олег, так это... смешно дураку, что нос на боку :-D
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