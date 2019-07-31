Відповідатимуть за Крим: "Нафтогаз" пішов на жорсткі заходи проти Кремля

НАК "Нафтогаз" через суд в Гаазі вимагає від Росія відшкодувати $5,2 млрд збитків від анексії Криму.

Про це сказано на сайті компанії. Позов поданий в кінці червня 2019 року від імені НАК і компаній, що входять в її структуру.

"Група Нафтогаз просить Трибунал при Постійної палаті Третейського Суду в Гаазі зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 млрд дол. США. Очікується, що Трибунал винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року. Суд уже визнав, що Російська Федерація порушила ряд положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз в Криму", - говорять в "Нафтогазі".

У компанії додають, що її майно було однією з головних мішеней РФ, коли вона в 2014 року вторгалася на півострів і анексувала його.

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