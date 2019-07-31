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Відповідатимуть за Крим: "Нафтогаз" пішов на жорсткі заходи проти Кремля

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НАК "Нафтогаз" через суд в Гаазі вимагає від Росія відшкодувати $5,2 млрд збитків від анексії Криму.

Про це сказано на сайті компанії. Позов поданий в кінці червня 2019 року від імені НАК і компаній, що входять в її структуру.

"Група Нафтогаз просить Трибунал при Постійної палаті Третейського Суду в Гаазі зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 млрд дол. США. Очікується, що Трибунал винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року. Суд уже визнав, що Російська Федерація порушила ряд положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз в Криму", - говорять в "Нафтогазі".

Відповідатимуть за Крим: "Нафтогаз" пішов на жорсткі заходи проти Кремля

У компанії додають, що її майно було однією з головних мішеней РФ, коли вона в 2014 року вторгалася на півострів і анексувала його.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Питон Каа
Питон Каа
Украинцы, судьбу этого будущего судебного решения знаете или напомнить...?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы, а вы точно хотите транзит сохранить?)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
И снова проходил мимо, вам эта труба тоже нужна. Поэтиму хватит хрюкать)))
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