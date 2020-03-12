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12 березня • оновлено в 13:00
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Велика IT-компанія дала співробітникам по $1000 через коронавірус

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Канадська IT-компанія Shopify через епідемію коронавірусу виділила своїм співробітникам по $1000, аби вони купили обладнання, що необхідне для роботи з дому.

Так керівництво фірми намагається не допустити їх зараження хворобою, йдеться в публікації Business Insider. Йдеться про більш ніж 5 тисяч співробітників у 11 країнах.

Карантин через коронавірус

Карантин через коронавірус

Компанія у своєму Twitter повідомила, що новий режим роботи буде введено з 16 березня. Також співробітникам дозволили брати з офісів будь-яке обладнання, яке їм знадобиться.

Видання повідомляє, що Shopify не єдина компанія, яка попросила співробітників працювати віддалено. Так, Google дала такі рекомендації приблизно 100 тисячам своїх працівників по всьому світу. Музична платформа Spotify з головним офісом в Швеції відправила свій штат на "домашній карантин" на два тижні.

"Facebook, Amazon, Microsoft і Twitter також попросили всіх своїх співробітників в Сіетлі і Кремнієвій Долині зробити те ж саме", – відзначають в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Канада
Тег
робота
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