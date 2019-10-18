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18 жовтня • оновлено в 13:20
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В Україні заявили про можливу техногенну катастрофу: міністр розповіла подробиці

2.2т Читати матеріал російською

У Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

Причина проблеми – у боргах перед місцевою ТЕЦ. Мешканці вже готові перекривати траси, щоб звернути увагу влади на проблему. Про це в п'ятницю, 18 жовтня, у Верховній Раді заявив депутат Тарас Батенко. Він попросив оголосити в цих містах надзвичайний стан.

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак у відповідь повідомила, що уряд активно працює з цього питання з головою Львівської ОДА.

"Губернатор скликає комісію з надзвичайних ситуацій, на якій будуть визнавати ситуацію в місті Новий Розділ такої, що загрожує стати техногенною катастрофою регіонального рівня. Також дуже швидко буде скликаний обласна рада з метою виділення грошей на підтримку людей, які не отримували зарплату в минулому опалювальному сезоні . Це для того, щоб люди погодилися вийти працювати на цей об'єкт. З інших комунальних підприємств області будуть направлені технічні бригади, щоб вирішити технічні проблеми. Також буде поставка електроенергії з "Укрзалізниці". Люди будуть з теплом", – сказала Олена Бабак.

В Україні заявили про можливу техногенну катастрофу: міністр розповіла подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Особа
Олена Бабак
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
давно пора дать людям возможность самим себя обслуживать...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Опаньки...у вас что, отопление еще не включили??? У нас уже недели три, как подключили. Хотя до вчерашнего дня температура днем ниже +15 не опускалась. Просто пока мы прикручивали, чтобы температуру дома комфортную поддерживать, но не париться.
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