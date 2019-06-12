В Україні різко змінився курс долара: аналітик назвав нову ціну

В Україні курс долара 12 червня опустився до позначки в 26,3 грн/$, при цьому 5 червня американська валюта продавалася за 27,2 грн/$. Уже в найближчі дні гривня може зміцнитися до 26-26,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. "Короткочасні чинники, які призвели до девальвації гривні, наразі остаточно себе віджили. Можна говорити про те, що зростання піддалося корекції і тенденція на зміцнення все ще залишається актуальною", – пояснив експерт.

Курс долара

За оцінками аналітика, до 20 червня американська валюта може наблизитися до діапазону близько 26 грн/$. З одного боку, ближче до середини місяця традиційно настає період "сильної" гривні, з іншого – негативні новини про нібито припинення місії МВФ і дефолт вже себе вичерпали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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