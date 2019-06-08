В Україні різко подешевшає долар: аналітик назвав нову ціну

В Україні курс долара до 15 червня подешевшає з 26,8 до 26,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,5 / 26,8 грн", –прогнозує експерт.

З 30 травня курс долара виріс з 26,68 грн до 26,93 грн (+ 0,9%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,915/26,950 до 26,675/26,705 (-0,9%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,2% до 1,1%, що свідчить про поступову стабілізацію на ринку готівкової валюти.

Курс долара

Зміцнення гривні посилилось після рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Рішення не знижувати ставку пов'язано з тим, що в квітні і травні споживча інфляція перевищувала прогноз Нацбанку, і в цих умовах треба зберегти фінансову стабільність. Дане рішення дозволить зберегти високий попит нерезидентів на ОВДП, і це зміцнить позиції гривні на найближчі місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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