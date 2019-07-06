В Україні рекордно впав курс долара: що сталося

В Україні курс долара 6 липня подешевшав до 25,71 грн/$ (довідковий курс НБУ). Останній раз американська валюта опускалася нижче зазначеної відмітки ще в серпні 2018-го.

Про це йдеться в даних Національного банку про ситуацію на валютному ринку України. З 1 січня 2019 року гривня зміцнилася на 1,8 грн/$. При цьому на готівковому ринку долар продається за 25,83 грн/$.

Скільки коштує валюта

Відзначимо, за прогнозами аналітиків курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26 – 27,35 грн $. Відмітка 26 грн $ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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