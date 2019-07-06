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В Україні рекордно впав курс долара: що сталося

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В Україні курс долара 6 липня подешевшав до 25,71 грн/$ (довідковий курс НБУ). Останній раз американська валюта опускалася нижче зазначеної відмітки ще в серпні 2018-го.

Про це йдеться в даних Національного банку про ситуацію на валютному ринку України. З 1 січня 2019 року гривня зміцнилася на 1,8 грн/$. При цьому на готівковому ринку долар продається за 25,83 грн/$.

Скільки коштує валюта

Скільки коштує валюта

Новини
Курс долара в Україні рекордно впав: скільки коштує валюта

Відзначимо, за прогнозами аналітиків курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26 – 27,35 грн $. Відмітка 26 грн $ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Помойный обоз, так "що сталося"? Нах...я вам вообще журналисты и редактор? У вас робот новости собирать может и постить.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Оборзеватель, хорош народ смешить...Рекордно упадет, когда станет по 5 или хотя бы по 8, а не 20 копеек
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Saharov Andrey
Saharov Andrey
"Верным" путем идут ЗЕ! товарищи - путем ЯнЫка. Жгут валютные резервы за дешевый бакс - уже сожгли почти до уровня 17-го года, под восторженные "ЗЕ-Е! ЗЕ-Е!ЗЕ-Е!ЗЕ-Е!" электората... -2 года прогресса за пару месяцев... Пруф - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/
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zhukov vanya
zhukov vanya
Aleshin Aleksei, Алексей по вашему гривна укрепляется, потому что . её не поддерживает нацбанк. Это новое слово в Экономике и финансах.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Saharov Andrey, Врешь,видать не дорого берешь.Пустые ваши хлопоты.Оказывается пользоваться поисковиком интернета вас ненаучили.
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