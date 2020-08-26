В Україні підвищать пенсійний вік в 2021-му для жінок

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік підвищать з 59,5 до 60 років. Наступний перегляд цього показника поки що не планується.

Про це йдеться в законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.

Відзначимо, як раніше заявляла міністр соцполітики Марина Лазебна, в Кабміні працюють над новими параметрами пенсійної системи, в результаті чого частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок раніше. Наприклад, дозволити робити це тим, хто вже заробив 40 років стажу.

При цьому скористатися таким правом зможуть тільки ті, хто почав працювати раніше 20 років і має безперервний стаж.

До речі, українці, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину зарплати, в майбутньому можуть отримати нижчу пенсію. Так, у формулі розрахунку пенсій враховується як стаж, так і розмір заробітної плати. Якщо на час карантину втратити роботу на кілька місяців або отримувати нижчу зарплату, в майбутньому це вплине і на розмір пенсійної виплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

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