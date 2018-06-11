В Україні оголосили війну боржникам по комуналці: подробиці

В Україні все частіше подають в суд на боржників з оплати комунальних послуг. В українців забирають автомобілі, продають з молотка майно і забороняють їм виїзд з країни.

Основний потік позовів юристи зараз спостерігають в Києві та Одесі. Про це повідомляє UBR .

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Скільки позовів

Зростання кількості позовів більшою мірою пов'язане зі збільшенням числа самих об'єднань, кажуть експерти. Якщо говорити про Одесу, то їх кількість за останній час зросла, як мінімум, втричі, - до приблизно 1,5 тис.

"Приводів для розглядів більш, ніж достатньо: починаючи від заборгованості по внесках в ОСББ або неякісного надання послуг, коли з ОСББ судяться самі мешканці, до вимог надати доступ до квартири для ремонту, відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій однієї зі сторін, суперечок щодо права власності на незаконно захоплені мешканцями приміщення спільної власності", - заявив віце-президент Асоціації "Розвитку Самоврядування" Віктор Шатов.

"Найпростіший спосіб стягнути гроші - ці отримати судове рішення по боржнику. У середньому цей процес займає до місяця. У разі ж, якщо боржник відмовляється визнавати борг і починає оскаржувати рішення, суперечка може тривати і два, і три роки", - зауважив експерт.

Термін давності

Як розповіли юристи, різке зростання числа позовних заяв від ОСББ до мешканців пов'язане також і з їх побоюваннями закінчення термінів позовної давності.

"Більшість ОСББ створювалися в 2015 році, позовна давність - 3 роки. Бояться, що після закінчення цього терміну нічого в підсумку стягнути не вийде, ось і почали подавати в суди. Звертатися до суду є сенс, коли сума боргу перевищує витрати на послуги адвокатів та інші витрати. За подачу позову тільки на одну квартиру-боржника судового збору потрібно сплатити близько 1 700 грн. Отже, через не великі борги в суд ніхто не піде", - розповів юрист Володимир Блащук.

До суду на ОСББ

На сьогоднішній день в Україні є категорія боржників, які самі пред'являють претензії до роботи ОСББ через невідповідність внесків кількісті та якісті послуг, що надаються, неправильно нараховані суми заборгованості, незаконні маніпуляції правління з рахунком об'єднання.

Наприклад, приводом можуть стати і відмова ОСББ дати дозвіл на перепланування, низька якість послуг, будь-які інші порушення прав власників.

За боржників платять інші мешканці

Ті, у кого є серйозна заборгованість по рахунках за комунальні послуги ризикують отримати повістку в суд. Якщо у ОСББ накопичуються зовнішні борги, постачальники пред'являють претензії саме йому, а правління вже починає з'ясування стосунків зі своїми мешканцями.

"ОСББ мають розраховуватися з постачальниками послуг. А якщо платять не всі мешканці, доводиться брати гроші з фонду, який формується з внесків на утримання будинку. Виходить, що за боржників платять інші мешканці. Таким чином, саме заборгованість по комуналці, в грошовому вираженні, набагато перевищує борги за внесками. Там цифри можуть бути в десять і більше разів вище", - розповів директор Юридичного бюро "Аспект" Сергій Золотопуп.

Після судів за боржників береться виконавча служба, яка може подати прохання про обмеження виїзду за кордон, заарештувати і забрати на штраф-майданчик авто. Часом доходить навіть до примусового вилучення дорогої побутової техніки та електроніки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. За наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектора, які будуть оцінювати матеріальний добробут субсідіантов.

У зв'язку з монетизацією субсидій в Україні буде введена система перевірок субсідіантів. Міністерство фінансів пропонує ввести триетапний контроль - при оформленні субсидії, під час отримання допомоги і після того, як субсидію забрали. Знайшли порушення - використану знижку повертають до бюджету.