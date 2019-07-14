В Україні курс долара впаде нижче психологічної позначки: що далі

В Україні курс долара за останні кілька тижнів опустився до рекордної за два роки позначки. На різних сегментах ринку валюта продавалася за 25,6-27,7 грн/$.

До 20 липня, вважають аналітики, долар має всі шанси на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Про те, чого чекати українцям від курсу валют – в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий курс

Поточні позиції долара, відзначають опитані експерти, легко пояснити впливом сезонних факторів. Влітку енергоресурси, які Україна купує за долари, дешевшають. А продукція АПК, яку продаємо за долари, приносить високі виручки. Це збіглося зі сприятливою кон'юнктури на зовнішніх ринках. Високі ціни дозволяють експортерам заробляти більше.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений: долар як мінімум ще один тиждень буде знаходитися на відмітках нижче психологічного рівня.

"Готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,7 / 26,1 грн/$", – прогнозує аналітик.

Зниження і зростання близько поточних оцінок свідчать про те, що валюта "намацала" рівень свого тимчасового рівноваги. Однак, рано чи пізно сезонні фактори ревальвації поступляться своїми позиціями девальваційних факторів.

Курс долара в Україні

Аналітик Володимир Мазуренко також позитивно оцінює перспективи найближчих семи днів. Він упевнений, що гривня має шанси на зміцнення до нового рекорду в 25,5 грн / $. "Думаю, ми підходимо до моменту мінімального цього року курсу. Після вже гратимуть інші фактори. Критичний імпорт, повернення ПДВ, переклад дивідендів. Тому вже до кінця літа матимемо близько 26,5 грн / $", – прогнозує аналітик.

Фінансовий експерт Єгор Комов також вважає, що курс долара буде знаходиться нижче псіхологіяеской позначки в 26 грн/ $, проте експерт вважає, що найбільш вірогідний рівень – 25, 7 грн/$.

"Все залежить від позиції НБУ і настроїв на ринку. Якщо НБУ не буде скуповувати надлишки, можемо отримати навіть певне зміцнення. Але, швидше за все, готівковий курс буде на рівні близько 25,7 грн/$", – прогнозує Комов.

Хто зможе заробляти в доларах

Гривня залишається головним платіжним засобом в Україні. Навіть після скасування всіх обмежень, платити у валюті можуть тільки моряки, дипломати, консули і інші співробітники іноземних держав.

Українці ж зможуть використовувати долари в наступних випадках:

платити іноземцям (інвесторам і постачальникам);

переводити валюту;

розраховуватися за страхування життя;

купувати державні цінні папери.

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Однак, хоч платити співробітникам можна тільки в гривнях, згідно з рішенням Верховного суду, заробітні плати можна закріплювати в валюті, а виплачувати в гривнях. Тобто співробітник має повне право вимагати, щоб його заробітну плату "прив'язали" до курсу долара і перераховували разом з ростом і зниженням вартості валюти.

Правда, в такому рішенні є як плюси, так і мінуси. Якщо зарплата прив'язана до долара, це дає можливість з меншими ризиками обслуговувати валютні кредити (а по ним менше ставки), купувати авто і квартири, вартість яких також залежить від гривні. Але коли курс буде зменшуватися, буде знижуватися і зарплата.

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