В Україні курс долара пробив несподівану позначку: скільки коштує валюта в банках

В Україні довідковий курс долара 18 березня склав 27,06 грн/$, причому в банках американську валюту продають вже за 29 грн/$, а купують за 27,6 грн/$.

Про це йдеться в даних фінансових установ та НБУ. Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотаж порушився баланс між попитом та пропозицією, що згодом буде виправлено.

Зазначимо, в багатьох українських банках через закриття неба й карантин закінчився долар, водночас спекулянти накрутили ціни й заробляють на паніці українців.

Курс долара

"Через припинення авіаперевезень і закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну із затримкою. З огляду на карантинні заходи, введені країнами світу й Україною, Національний банк разом із банками вирішує зазначену проблему", – йдеться в повідомленні регулятора.

Водночас НБУ зауважує, що на коррахунках фінустанов зосереджено $8 млрд безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переводити її на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Однак є й інша причина – значно зріс попит. Українці внаслідок паніки й ажіотажного попиту кинулися скуповувати валюту, сподіваючись, що це допоможе зберегти їхні заощадження. Втім, чим вищий зараз попит, тим дорожчим буде долар. Тобто ми самі своїми діями призводимо до падіння гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу та введеним у зв'язку з ним карантином. Через інші причини воно може бути в межах 27 грн/$, але не більше. Про це заявила народна депутатка України від "Європейської солідарності", колишня голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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