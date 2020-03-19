В американський компанії Amazon повідомили про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Зараженим виявився працівник складу в Нью-Йорку.

Після виявлення хворого його відправили на карантин, повідомляє Daily Mail.

Однак після виявлення факту коронавірусу серед співробітників посіяти невелика паніка. За твердженням Amazon, вона інформував своїх співробітників про хворобу. Однак деякі робочі відзначали, що про дізналися про китайський вірус не від компанії.

Компанія Amazon

При цьому в компанії підкреслили, що вони "тимчасово закрили відділення доставки для додаткової санітарії і відправили співробітників додому з повною оплатою".

Видання зазначає, що під загрозою зараження можуть виявитися і клієнти Amazon, які користувалися їх доставкою.

Наприклад, склади Amazon в Іспанії і Італії продовжують працювати, незважаючи на те, що обидві країни сильно постраждали від коронавірусу. Наприклад, на одному італійському складі близько 30% співробітників були відсутні за останні тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $ 78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах. Найбільших втрат зазнав глава корпорації Amazon Джефф Безос – майже $8 млрд.

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