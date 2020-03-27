Українці отримають нові умови виплати кредитів через карантин: НБУ ввів реструктуризацію

Національний банк ухвалив єдині правила реструктуризації (зміни умов і термінів виплати) кредитів. Всі українські банки повинні інформувати своїх клієнтів про те, що вони можуть по-новому повертати кредити.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку. Регулятор вважає, що платоспроможність клієнтів вдасться відновити не раніше третього кварталу (тобто не раніше липня 2020-го). І реструктуризація повинна з одного боку пом'якшити умови для боржників, а з іншого – дозволить банкам не втрачати капітал і повертати гроші вже за іншими, більш м'яким, умовам.

Чиї кредити реструктуризують:

населення і бізнес, у яких через пандемію і карантину різко знизився дохід; це потрібно підтвердити документами.

станом на 1 березня не було заборгованості по кредиту.

Як будуть реструктуризувати:

умови і термін реструктуризації визначаються банком з урахуванням економічних потреб позичальника; можуть відкласти виплату тіла кредити, відсотки по ньому;

приїжджати в банк не потрібно – все проведуть онлайн;

в результаті реструктуризації процентна ставка по кредиту рости не повинна; додаткові комісії теж вимагати не можна;

ініціювати рекструтурізацію може як банк, так і боржник;

"Банкам рекомендовано проінформувати клієнтів про можливість реструктуризації кредитів в будь-який зручний спосіб. У повідомленні повинно бути вказано, які кредити можуть бути реструктуризовані і на яких умовах. Фізична присутність клієнтів у відділенні банку для проведення реструктуризації не потрібна", – пояснили в НБУ.

Реструктуризації кредитів середньому і великому бізнесу повинні розглядатися індивідуально з урахуванням останньої фінансової звітності, поточного фінансового стану, уразливості секторів і підприємств до поточної економічної кризи і перспектив їх відновлення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з карантином через спалах коронавируса банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки по кредитах на споживчі потреби. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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