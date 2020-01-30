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30 січня • оновлено в 22:21
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НБУ домігся нової перемоги над ПриватБанком: що вирішив суд

3.1т
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Національний банк України через апеляційний суд визнав компанію "Гарант Метиз Інвест" пов'язаною з ПриватБанком особою.

В НБУ сподіваються, що подібна судова практика буде застосовуватися іншими судами при розгляді відповідних позовів щодо оскарження питань пов'язаності з банком. Про це повідомили на сайті НБУ.

"На сьогодні в Національний банк було подано більше 40 позовів про оскарження пов'язаності з ПАТ КБ" ПриватБанк"", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що комісія НБУ визнала "Гарант Метиз Інвест" пов'язаним з ПриватБанком особою 13 грудня 2016 року. Компанія не погодилася з рішенням і оскаржила його 28 жовтня 2019 року. Тоді суд повністю задовольнив позов.

"Потім судом апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції було скасовано, задоволено апеляційну скаргу Національного банку, в задоволенні ЗАТ "Гарант Метиз Інвест "відмовлено повністю", – повідомили в НБУ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Євросоюзі чекають притягнення до відповідальності осіб, які відповідальні за шахрайства в ПриватБанку і виведення коштів з установи.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Національний банк націоналізація ПриватБанку
Місце
Україна
Теги
національний банк України ПриватБанк приватизація держбанків
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Попович Дмитрий
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