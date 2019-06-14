У Зеленського розробили нові тарифи: до Ради подадуть законопроект "Роттердам-"

Адміністрація президента Володимира Зеленського 17 червня подасть до Верховної Ради законопроект про заміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-". Це може знизити тарифи вугільних електростанцій на 10%.

Про це представник президента в уряді Андрій Герус заявив на брифінгу у Кабміні 14 червня. Тобто в новій формулі будуть враховувати міжнародний індекс ціни на вугілля API2 без урахування транспортування до України ( "мінус" у формулі). "Командою президента України та Адміністрації був підготовлений законопроект, який у понеділок буде внесений до Ради. Цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії", а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула — можна її назвати "Роттердам-", — заявив Герус.

Варто зазначити, що навіть у разі ухвалення зазначеного закону, тариф на електроенергію для простих українців не зміниться. При цьому великі промислові споживачі, якщо рішення Геруса буде затверджене, зможуть платити за "струм" менше.

Pixabay Роттердам+

Крім того, Герус виступив проти запуску ринку електроенергії з 1 липня. Він має створити конкуренцію між постачальниками, зруйнувати чинну систему.

Зеленський подасть законопроект

Довідка:

"Роттердам +" формула, згідно з якою вартість палива визначається за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен (API2) + вартість його доставки в Україну". У вартість доставки включена транспортування в український порт і залізничний транспорт по території України на склади ТЕС.

При цьому ціна на покупку вугілля визначається на підставі середньої ціни на Європейському ринку за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни. Формула розрахунку ціни "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитовий (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, спалюють газову групу вугілля

До речі, як раніше писав OBOZREVATEL, Андрія Геруса пов'язують із представником великого бізнесу, у власності якого є феросплавні заводи. Саме вони в результаті зниження цін для промислових споживачів зможуть платити за "струм" менше. Водночас зниження тарифів для вугільних електростанцій у кінцевому результаті може вплинути на прибуток вугільних шахт.

У березні 2019-го Окружний адміністративний суд Києва відмовив групі народних депутатів і Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг в позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про визнання незаконним та скасування постанови №1513 "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни 2018 рік "(за формулою" Роттердам + ").

Індекс API2 плюс логістика (так званий "Роттердам+") не діє при розрахунку тарифу на електроенергію для населення.

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