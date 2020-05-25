У Криму запровадили платну обсервацію для туристів

В анексованому Росією Криму помінялися правила карантину для тих, хто приїжджає на півострів – тепер люди самі оплачуватимуть двотижневе перебування під замком у санаторії.

А якщо у когось не буде необхідної суми, її заберуть через суд. Про це заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов. Нововведення стосується туристів, вахтовиків і відряджених на півострів співробітників приватних компаній.

Обсервація в Криму

"Ми домовилися, що громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно або з особистих питань, які не стосуються роботи органів державної влади, повинні поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові платити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі позовні вимоги повинні направлятися до суду і стягувати всю суму", – сказав Аксьонов.

Карантин за ціною відпустки

Примусову ізоляцію приїжджих в санаторіях в Криму ввели на початку квітня. Вона спочатку було безкоштовною.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, перші платні обсерватори з'явилися в Севастополі. Їхня вартість – 1750 рублів за добу (приблизно 650 гривень), тобто майже 25 тисяч за два тижні (приблизно 9350 грн). У приватні обсерватори в місті селять навіть місцевих жителів, які повернулися з-за кордону. Багато з них скаржилися, що вартість примусової ізоляції співставна з їхньою заробітною платою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму через пандемію очікується критичний мінімум туристів цього літа.

У Криму співробітникам обсерватора в Євпаторії, куди на тимчасовий карантин поміщають людей, які приїжджають на півострів, перестали платити обіцяну зарплату.

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов поскаржився на зарплату і відсутність особистого життя після того, як жителі півострова запропонували йому помінятися з ними грошима.

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