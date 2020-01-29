У Кабміні назвали суму, яку витратили на політ Гончарука в Давос

За політ прем'єрміністра України Олексія Гончарука на економічний форум у Давосі Кабінет міністрів заплатив майже 18 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабінету міністрів України виданню "Апостроф". "За інформацією Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів, витрати на забезпечення робочого візиту Прем'єр-міністра України О. Гончарука до Швейцарської конфедерації склали 17 912,13 гривень", – сказали у Кабміні.

Візит Гончарука в Давос

У секретаріаті уточнили, що організацією поїздки міністрів і інших учасників української делегації займався Офіс президента. Водночас, наголошується, що кожен міністр сам ухвалював рішення щодо розпорядження коштами міністерства, які він міг витратити на дипломатичну поїздку.

Потрібно відзначити, що переліт в Давос української делегації коштував більше 2,5 мільйонів гривень. І 18 тисяч від Кабміну, витрачені на Гончарука – це лише частина цих грошей.

Президент витратив на переліт в швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також глава ДТЕК Максим Тимченко.

Президент Володимир Зеленський витратив на переліт в Давос, де проходив Всесвітній економічний форум, понад 2,5 млн гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!