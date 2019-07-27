Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У Держдумі РФ висунули Зеленському вимогу: хочуть зняти "блокаду" Криму

13.3т Читати матеріал російською

Депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет у відповідь на петицію на сайті президента України Володимира Зеленського зажадав зняти залізничну блокаду з анексованого Криму.

Про це з посиланням на заяву російського політика заявляють РІА Новини. "Сподіваюся, що в тому числі буде знята дурна залізнична блокада російського Криму та інші обмеження, які були необдуманої помилкою київської влади", – сказав представник окупантів.

За його словами, окупований Крим готовий до відновлення залізничного сполучення з материковою Україною. "Ми бачимо, що відсоток українських туристів з року в рік зростає, незважаючи на всі штучні перешкоди київської влади на кордоні. Відновлення залізничного сполучення насамперед вигідно самій Україні. Крим – це гостинний край і готовий приймати туристів, як з ближнього, так і далекого зарубіжжя", – сказав Шеремет.

Крим

Крим

EADaily

Новини
"Не тільки Крим і Донбас": колишній радник Путіна розкрив плани Кремля щодо України

Україна в кінці грудня 2014 року в односторонньому порядку припинила рух автобусів і поїздів через кордон з Кримом. Потяги, що слідували в Крим, тепер зупиняються на станції Новоолексіївка (Херсонська область). Пізніше було припинено рух вантажного транспорту через прикордонні пункти, рух легкових автомобілів триває.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим транспорт
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
158
52
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
это от граждан УКРАИНЫ президенту Украины Владимиру Зеленскому поступила просьба о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, которое было прекращено в октябре 2015 года. Такая же просьба поступила о возобновление авиа перевозок
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Makc Махов
Makc Махов
Купацца в лаптях, в канализации. Мыться по часам, жрать блинов слопат. Желают все украинцы, а какжо! Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
7
0
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОДИН РАЗ В 2004 г в ЖИЗНИ ЕЗДИЛ В ЯЛТУ, ЖИЛ В ИНТУРИСТЕ. НИКОГДА БОЛЬШЕ НА ПОМОЙКУ НЕ ПОЕДУ!!! ПОСЛЕ КРЫМА ОТДЫХАЮ ТОЛЬКО В ИТАЛИИ, ХОРВАТИИ И НИЦЕ!!! КРЫМ - ПОМОЙКА И ОТСТОЙ НА ВСЕГДА!!! РУЗКИЕ ЖРИТЕ САМИ ГАМНО!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel