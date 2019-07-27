У Держдумі РФ висунули Зеленському вимогу: хочуть зняти "блокаду" Криму

Депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет у відповідь на петицію на сайті президента України Володимира Зеленського зажадав зняти залізничну блокаду з анексованого Криму.

Про це з посиланням на заяву російського політика заявляють РІА Новини. "Сподіваюся, що в тому числі буде знята дурна залізнична блокада російського Криму та інші обмеження, які були необдуманої помилкою київської влади", – сказав представник окупантів.

За його словами, окупований Крим готовий до відновлення залізничного сполучення з материковою Україною. "Ми бачимо, що відсоток українських туристів з року в рік зростає, незважаючи на всі штучні перешкоди київської влади на кордоні. Відновлення залізничного сполучення насамперед вигідно самій Україні. Крим – це гостинний край і готовий приймати туристів, як з ближнього, так і далекого зарубіжжя", – сказав Шеремет.

Крим EADaily

Україна в кінці грудня 2014 року в односторонньому порядку припинила рух автобусів і поїздів через кордон з Кримом. Потяги, що слідували в Крим, тепер зупиняються на станції Новоолексіївка (Херсонська область). Пізніше було припинено рух вантажного транспорту через прикордонні пункти, рух легкових автомобілів триває.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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