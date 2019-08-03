Ціни завищують в 2-4 рази: "Укроборонпром" показав 3,6 млрд прибутку

Державний концерн "Укроборонпром" за 2018 рік отримав прибуток в 45,2 млрд грн, при цьому витратив 41,6 млрд грн.Витрати на собівартість можуть бути істотно завищені.

Про це з посиланням на главу експертної організації StateWatch Гліба Канівського повідомляє ЕП. "Причина того, що витрати на собівартість товарів "Укроборонпрому" синхронно ростуть з доходами може критися в штучному завищенні цін в два-чотири рази на запчастини до відремонтованої техніки, про що були численні журналістські розслідування", - вважає Каневський.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2018 рік склав 37,6 млрд гривень проти 28,4 млрд гривень в 2017 році. Разом з тим витрати на собівартість продукції також виросли. У 2017 році такі видатки становили 18,1 млрд гривень, тоді як в минулому році - 26,1 мільярда. Сплата податків і зборів усіх рівнів у 2018 році досягла 5,7 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!