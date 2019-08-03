Ціни завищують в 2-4 рази: "Укроборонпром" показав 3,6 млрд прибутку

Державний концерн "Укроборонпром" за 2018 рік отримав прибуток в 45,2 млрд грн, при цьому витратив 41,6 млрд грн.Витрати на собівартість можуть бути істотно завищені.
Про це з посиланням на главу експертної організації StateWatch Гліба Канівського повідомляє ЕП. "Причина того, що витрати на собівартість товарів "Укроборонпрому" синхронно ростуть з доходами може критися в штучному завищенні цін в два-чотири рази на запчастини до відремонтованої техніки, про що були численні журналістські розслідування", - вважає Каневський.
Чистий дохід від реалізації продукції за 2018 рік склав 37,6 млрд гривень проти 28,4 млрд гривень в 2017 році. Разом з тим витрати на собівартість продукції також виросли. У 2017 році такі видатки становили 18,1 млрд гривень, тоді як в минулому році - 26,1 мільярда. Сплата податків і зборів усіх рівнів у 2018 році досягла 5,7 млрд гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістівчерез звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Журналісти також повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемахнавколо "Укроборонпрому".
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