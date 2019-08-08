Транзит газу: у Німеччині несподівано підіграли Путіну

Німецький бізнес вважає санкції США проти російського газопроводу "Північний потік - 2" загрозою для всієї Європи.

Про це з посиланням на статтю в Die Welt повідомляють "Известия". Видання наводить думку голови східного комітету німецької економіки Вольфганга Бюхеля, який вважає, що обмеження проекту зроблять європейську енергетику залежною від США.

Також на його думку, санкції зашкодять дружнім до Америки країнам: Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Австрії та Швейцарії. Це може привести до розколу між ЄС та США.

"Європі потрібні всі варіанти отримання газу, в тому числі трубопровідні потужності "Північного потоку – 2", транзит газу через Україну і можливість імпорту скрапленого природного газу. Це допоможе Німеччині швидше реалізувати плани щодо відмови від вугілля", – вважає експерт.

Також Бюхель каже, що якщо США накладуть на газопровід нові санкції, вони можуть ускладнити і переговори щодо транзиту газу через Україну. Вони пройдуть у вересні між Євросоюзом, Україною і Росією.

Північний потік-2

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладку іншого газопроводу Baltic Pipe.

Також впливове видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладку в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі. Його протяжність складе більше 1,2 тис. Км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві нитки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

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