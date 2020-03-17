Тести на коронавірус коштують, як зарплата. Приватні клініки наживаються на українцях, а в лікарнях відмовляють в аналізах

Пандемія коронавірусу COVID-19 все більше охоплює країни Європи. В Україні підтверджено сім випадків зараження китайським вірусом, одна з хворих, жінка похилого віку з Житомирської області, померла.

Офіційно підтвердити наявність недуги можна за допомогою тест-системи. Зараз області активно закуповують експрестести. Але, як з'ясувалося, безкоштовно пройти його в лікарні не так вже й просто, навіть якщо ви серйозно хворі.

А ось у приватних клініках вже пропонують тести на коронавірус, правда, за захмарними цінами. Їхня вартість коливається від 750 до 1500 грн, але є і за 16 тисяч.

Де роблять аналізи на COVID-19, наскільки вони якісні, і скільки це буде коштувати – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Україна активно запасається тест-системами та швидкими тестами для виявлення COVID-19.

Для здавання аналізів визначено низку лабораторій і лікарень у всіх регіонах країни.

У державних медустановах пройти обстеження можна безкоштовно, а в приватних клініках процедура обійдеться недешево.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з виробниками й постачальниками щодо спекулятивних цін.

Тест-системи в Україні. Де перевіритися

Зараз українські медичні центри мають можливість обстежити майже тисячу пацієнтів. Аналізи на COVID-19 поки роблять у Києві та ще вісьмох регіонах, де є спеціальні ПЛР тест-системи, що показують наявність РНК вірусу в організмі людини.

Такими системами забезпечує держава, проте місцева влада теж активно закуповує експрестести. Зараз їх по Україні понад 20 тис., тільки в Києві їх закуплено 5 тис. Днями мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця замовила ще 100 тис. експрестестів.

Тест на коронавірус

Зробити тести в державних лікарнях можна абсолютно безкоштовно, недавно МОЗ опублікував список лабораторій та медзакладів, в яких можна здати аналізи на COVID-19:

Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)

Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)

Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)

Міська клінічна лікарня № 4 (вул. Солом'янська, 17)

Міська клінічна лікарня № 9 (вул. Ризька, 1)

Дитяча лікарня № 1 (вул. Богатирська, 30)

Дитяча лікарня № 2 (вул. Алішера Навої, 3)

Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)

Пологовий будинок № 4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)

У регіонах тест-системи вже в наявності, або зовсім скоро будуть в таких медустановах:

Вінниця:

Вінницька інфекційна лікарня;

Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

Дніпровська міська лікарня;

Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

Міська лікарня №1.

Запоріжжя:

Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

Львівська інфекційна лікарня;

Восьма міська лікарня;

Госпіталь в Винниках;

Стебницька міська лікарня;

Стрийська центральна міська лікарня;

Сокальський ЦРЛ;

Кам'янка-Бузька ЦРЛ;

Яворівський ЦРЛ;

Рудковська лікарня.

Рівне:

Центральна міська лікарня;

Сарненська ЦРЛ.

Тернопіль:

Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

Клінічні лікарні №28 та №31;

Багатопрофільна лікарня №18;

Пологовий будинок №2.

Купити експрестести самостійно в аптеках поки не здається можливим, але головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пообіцяв, якщо тест-систем вистачатиме в усіх областях країни, їх дозволять продавати і в аптеках.

Експрестести в приватних клініках

У Києві принаймні два такі медичні центри пропонують експрестест на коронавірус COVID-19.

Обидві клініки обіцяють результати вже за пів години та запевняють, що швидкий тест має всі міжнародні сертифікати і схвалений МОЗ України. Чутливість такого засобу складає 90%.

У неділю, 15 березня, в ЗМІ спалахнув скандал у зв'язку надмірними цінами на обстеження на коронавірус в приватних клініках. Так, в одній із клінік пройти діагностику можна було за 16 тис. гривень.

Однак, як виявилося, це ціна для ПЛР-діагностики – це високоточний метод виявлення численних інфекцій, дозволяє визначити наявність збудника навіть за мінімального вмісту його штамів. Тобто він може визначити наявність COVID-19, навіть якщо у вас немає жодних симптомів, але водночас ви однаково можете передавати вірус іншим людям.

Результати обіцяють вже за чотири дні, і, як пояснюють фахівці, аналізи для діагностики відправляють в Європу, тому й така вартість.

Журналіст OBOZREVATEL зтелефонувася зі згаданими приватними клініками та дізнався актуальну ціну для перевірки на коронавірус на експрестесті.

У медичному центрі нам повідомили, що ціна тесту складає 1561 гривня, хоча ще в п'ятницю, 14 березня, він коштував 1050 гривень. Крім того, в медцентрі є послуга виїзду додому, яка вам обійдеться ще в 336 гривень. Правда, пройти тест того ждня не вдасться, до п'ятниці в медустанові все розписано.

Тест на коронавірус РБК-Україна

Хто виробник тестів і яка точність результатів – по телефону нам не розповіли.

Що стосується іншої клініки, там експрестест коштуватиме 750 гривень. Додому не приїжджають, пропонують завітати до центру в масках. На понеділок записатися неможливо, а в клініці очікують нового постачання тестів. Обіцяють прийняти на тижні.

Країну-постачальника не приховують – вони закуповують тести в Китаї, а точність обіцяють в межах 90%.

Щоправда, завідувачка лабораторії грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко повідомляє, що на ранніх стадіях експрестести не допоможуть дізнатися, заразилися ви чи ні.

"Це тести для виявлення ранніх і пізніх антитіл. Тобто якщо людина захворіла вчора або сьогодні та авіть має певну симптоматика, цим тестом ви не визначите, коронавірус це чи ні. Тому що повинно минути щонайменше 5 днів з того часу, коли почали утворюватися антитіла. Тому тести неефективні для ранньої діагностики", – стверджує інфекціоністка.

"Щоб визначити ймовірність зараження коронавірусом на ранній стадії, потрібно здавати ПЛР-аналіз, він допоможе визначити наявність вірусу навіть коли в особи немає явних ознак. Такий метод спрямований на виявлення самого вірусу, а експрестести – на пошук антитіл", – пояснила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Паніка й завищені ціни

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що вартість експрестестів складатиме 350-400 гривень, що 2,5 рази менше, ніж в "Новій клініці", і майже учетверо нижче, ніж у EUROLAB.

Причому в четвер, 13 березня, президент України Володимир Зеленський заявляв про неприпустимість завищення цін на експрестести.

"Є такі речі, на яких просто не можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Зараз в аптеках вартість деяких тестів перевищує 10 тис. грн", – сказав він.

Український глава пообіцяв поговорити з виробниками і постачальниками щодо спекулятивних націнок.

Однак на цифри впливають і настрої серед населення України, які навіть без наявності характерних симптомів наполягають на проведенні аналізів. Про це пише і засновник мережі магазинів "Медтехніка +" Олексій Давиденко.

Тест на коронавірус

"Товариш, власник приватної клініки, щоб зняти напругу в інфекційних відділеннях, закупив в свою приватну клініку кількасот тестів на коронавірус. Вони закінчилися за два дні. Люди, дізнавшись, що в приватній клініці з'явилася послуга діагностики COVID-19, просто так прийшли, щоб перевіритися... У більшості тих, що зробили тест, навіть симптомів застуди не було", – зазначив він.

Мироненко пояснює, що такий ажіотаж утворюється на тлі цілковитої необізнаності українців.

"В інтернеті інформацію дають, але не пояснюють, як це працює. А потім хворі і не хворі, які про всяк випадок вирішили перевіритися, атакують лікарні та вимагають їм зробити аналіз. А те, що ти його просто зробиш і нічого не побачиш, їм це ніхто не пояснює", – каже вона.

Водночас іноді громадянам не залишається нічого іншого, окрім як звертатися в приватні клініки, тому що державні (незрозуміло чому) не хочуть обстежувати на коронавірус навіть за наявності характерних симптомів. Принаймні так трапилося у киянина Олександра Моргуна.

Ще 7 березня його мати відчула нездужання: температура 39 градусів і легкий кашель. Після тижня поневірянь по державних і приватних клініках, виставленими різними діагнозами і негативним тестом на грип, жінці поставили діагноз "підозра на двосторонню вірусну пневмонію" і рекомендували зробити тест на COVID-19.

Олександр звернувся у дві державні лікарні, де, за повідомленням МОЗ, можна здати аналізи на коронавірус – Олександрівська і Дитяча лікарня №2. Але в обох йому відмовили.

Коронавірус

"Їду в Київську міську дитячу клінічну лікарню № 2, де можна зробити експрестест. Відповідь у приймальні: "Ідіть до інфекційного". В інфекційному: "Ми такого не робимо, нехай вам "Добробут" робить", – заявив Моргун.

"Телефоную в Олександрівську клінічну лікарню, інфекційне відділення. Кажуть, що не робитимуть, і кидають слухавку. Телефоную ще – не беруть", – пише він, зазначивши, що навіть у столиці України просто неможливо зробити тест на визначення коронавірусу.

В підсумку маму Олександра все ж обстежили в приватній клініці та взяли аналізи на наявність COVID-19 за 1561 гривню.

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