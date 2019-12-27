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27 грудня • оновлено в 11:21
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Лавров розлютився через санкції США проти "газопроводу Путіна"

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що США використовують їх для просування своїх "газових" інтересів у Європі.

Про це дипломат сказав, коментуючи підписаний президентом США Дональдом Трампом оборонний бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Про це повідомляють "РИА Новости".

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"Мета, звісно, не турбота про європейську енергобезпеку, яку СП-2 зміцнює, а просування американського скрапленого природного газу на ринок Європи. Це кричущий приклад недобросовісної конкуренції та політизації енергетичної сфери", – сказав Лавров.

Міністр додав, що до політики США в Росії ставляться "реалістично" та не чекають на якісь дружні кроки. "Зі свого боку будемо й надалі вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки, інтересів російських громадян і бізнесу, адекватно відповідати на агресивні випади. Водночас самі до конфронтації не прагнемо", – сказав Лавров.

Лавров висловився про санкції

Лавров висловився про санкції

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
санкции турецький потік Північний потік - 2
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Лаврушка - педальный конь Российского МИДа !
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2
2
Українці ! Ми
Українці ! Ми
Американцы ориентируются на Мировой рынок и хотят создать хоть какой-то баланс, а "углеводородный" Кремлевский ботокс посадив на иглу Европу только и думает о своей прибыли и таким образом в политическом давлении на ЕС (просто внезапно перекрыв кран),а не вкладывая эти баснословные средства в экономику и развитие страны смотря даже как выглядят те места где это всё было добыто.
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4
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Alex Alex
Alex Alex
Українці ! Ми, СШП скоро и УГТС перекроют. Ради своего сжиженного. Пардон, ради "балансу"...
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0
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Українці ! Ми, кастрюлеголовие дебіли ! А ще ми любимо лизнути дупу у американців !
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
СШП уже не выжить без шантажа. Китай вот обязали продовольствие у омереки закупать на определённую сумму каждый год - иначе пошлины. Тем приятнее будет смотреть торжественный запуск СП-2.
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