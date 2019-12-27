Лавров розлютився через санкції США проти "газопроводу Путіна"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що США використовують їх для просування своїх "газових" інтересів у Європі.

Про це дипломат сказав, коментуючи підписаний президентом США Дональдом Трампом оборонний бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Про це повідомляють "РИА Новости".

"Мета, звісно, не турбота про європейську енергобезпеку, яку СП-2 зміцнює, а просування американського скрапленого природного газу на ринок Європи. Це кричущий приклад недобросовісної конкуренції та політизації енергетичної сфери", – сказав Лавров.

Міністр додав, що до політики США в Росії ставляться "реалістично" та не чекають на якісь дружні кроки. "Зі свого боку будемо й надалі вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки, інтересів російських громадян і бізнесу, адекватно відповідати на агресивні випади. Водночас самі до конфронтації не прагнемо", – сказав Лавров.

Лавров висловився про санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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