Лавров розлютився через санкції США проти "газопроводу Путіна"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що США використовують їх для просування своїх "газових" інтересів у Європі.
Про це дипломат сказав, коментуючи підписаний президентом США Дональдом Трампом оборонний бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Про це повідомляють "РИА Новости".
"Мета, звісно, не турбота про європейську енергобезпеку, яку СП-2 зміцнює, а просування американського скрапленого природного газу на ринок Європи. Це кричущий приклад недобросовісної конкуренції та політизації енергетичної сфери", – сказав Лавров.
Міністр додав, що до політики США в Росії ставляться "реалістично" та не чекають на якісь дружні кроки. "Зі свого боку будемо й надалі вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки, інтересів російських громадян і бізнесу, адекватно відповідати на агресивні випади. Водночас самі до конфронтації не прагнемо", – сказав Лавров.
Лавров висловився про санкції
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". У такий спосіб США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
У підсумку швейцарські кораблі, які мали здійснювати прокладання труб по дну Балтійського моря, вийшли з проєкту. А російські кораблі, як з'ясувалося, не зможуть впоратися з цим завданням.
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