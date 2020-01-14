США "розправилися" з українськими фрілансерами: що змінилося

У Каліфорнії (США) новий закон про захист прав фрілансерів вимагає, щоб компанії влаштовували своїх підрядників в штат.

Це стало ударом по бізнесу Uber і аналогічним сервісам, а також українським підприємцям, які працюють на каліфорнійські компанії. Про це пише ain.ua.

Так, з 1 січня 2020 в Каліфорнії почав діяти закон, який забороняє компаніям наймати фрілансерів, якщо вони потрапляють під визначення найманих працівників.

За непокору їх чекає штраф у розмірі $1000 за кожен випадок або навіть позбавлення волі відповідальної особи на термін до одного року.

Мова йде не тільки про американських фрілансерів, а й про ФОП, які працюють на компанії, зареєстровані в Каліфорнії.

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"Якщо в юрисдикції фрілансера він зареєстрований як підприємець і платить відповідні податки, а також якщо він не надає послуги за місцем знаходження замовника, то це є маячками того, що це дійсно фрілансер, а не найманий працівник. Але це лише два критерії і не вони ключові", – відзначає видання.

Основні критерії - це можливість довести самостійність діяльності, можливість самостійно встановлювати вартість послуг і можливість надавати послуги іншим замовникам.

"Тому якщо в сервісних контрактах між каліфорнійським замовником і українським ФОП раніше були передбачені захисні умови, то все буде ок. Але якщо немає, то саме час їх підправити", – пише ain.ua.

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