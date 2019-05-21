"Спасибі Данії": Україна отримала шанс в газовій війні з Путіним

Україна має шанс укласти новий транзитний контракт з Росією на своїх умовах. Завдяки тому, що Данія не дала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2", РФ доведеться домовлятися з українським "Нафтогазом".

Про це заявив голова правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик, передає "Сегодня". "Велике спасибі керівництву Данії, яка ще не дала дозвіл. Будемо сподіватися, що і не дасть – на проходження через зону відповідальності Данії", – заявив експерт.

Північний потік-2 novostipmr.com

Боровик переконаний: у України є хороший шанс на власних умовах укласти транзитний контракт або контракти з "Газпромом" – на півроку, рік або на сезон. Незважаючи на те, що "Північний потік – 2" профінансований на 4/5 і має підтримку в Європі, зокрема, з боку Німеччини, української влади можна активізуватися в декількох напрямках.

"Ще сильніше підтягти до жорсткого рішенням США, які могли б накласти санкції на компанії, які займаються підводною частиною прокладки газопроводу і тоді це може зупинити потік", – зазначив Боровик.

Відзначимо, раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв про загрозу повної зупинки транзиту російського газу через українську територію. Це могло б призвести до втрат 3% ВВП (РФ змушена оплачувати доставку блакитного палива). Крім того, якщо газотранспортна система зупиниться, під питанням опиниться її працездатність.

Щоб скоротити поставки газу через Україну, Росія спільно з Німеччиною та іншими країнами почала зводити "Північний потік-2". Будівництво "Труби Путіна" узгодили всі держави, через територію яких вона буде проходити, крім Данії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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